গানে আর গল্পে অঞ্জন দত্ত

গান ধরলেন—

‘কানে বাজে এখনো পুরোনো সে পিয়ানোর ঝংকার,

নিকোটিনে হলদে হয়ে যাওয়া দশটা আঙ্গুল,

সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে এক শ মাইলের গানটা,

এক শবার শুনে এক শবার হতো ভুল’

“If you miss this train I’m on / You will know that I have gone/ You can hear the whistle blow/ A hundred miles”

গান শেষে কেউ একজন দর্শক সারি থেকে চিৎকার করে বললো ‘বেলা বোস’। হাসির ছলে অঞ্জন দত্ত আবার গল্পে ঢুকে গেলেন—

‘দেখুন ইন্টিমেটটা ইন্টিমেটই থাকুক, মনে মনে কথা হচ্ছে, আমি তো জানি এটা আমাকে গাইতে হবে। আপনার কারও যদি বাড়ি যাবার তাড়া থাকে কিছুই আমার করার নেই (হাসতে হাসতে), আরও কিছু গান শুনলে তারপর হয়তো গাইব। অনেক দিন থেকে এই মহিলাকে বোস বোস বোস করে বসতে বলা হচ্ছে কিন্তু বসছে না। আরও কত মেয়েদের নিয়েই তো গান লিখেছি কিন্তু সবাই এই, বেলা বোস।

এ পর্যায়ে অঞ্জন দত্ত চেয়ার ছেড়ে উঠে স্টেজের হালকা নীল আলোর পাশে একটু অন্ধকার কোনায় আস্তে আস্তে পায়চারি করতে থাকলেন। খানিক পর ফিরে এলেন গান আর গল্পের কাছে। মাঝের সময়টা অবশ্য ছেলে নিল দত্ত মাতিয়ে রাখলেন আসর।

গল্পই শুরু করলেন তিনি, কিছু মানুষকে থ্যাংকস জানানো প্রয়োজন।