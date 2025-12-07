সিডনিতে বয়োজ্যেষ্ঠ বাংলাদেশিদের নিয়ে আনন্দভ্রমণ

সিডনিতে বয়োজ্যেষ্ঠ বাংলাদেশিদের নিয়ে আনন্দভ্রমণ
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা সিডনি বাংলা উইমেন্স নেটওয়ার্ক (এসবিডব্লিউএন) আয়োজিত দিনব্যাপী ভ্রমণে কাটিয়েছেন এক আনন্দময় ও স্মৃতিবহ দিন। গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর ২০২৫) সিডনির বিভিন্ন স্থান থেকে বাসে করে হাসি-আড্ডা এবং গান-কবিতায় ভ্রমণ করতে করতে আসেন আয়োজনের প্রধান গন্তব্য মনোমুগ্ধকর মাউন্ট অ্যানান বোটানিক্যাল গার্ডেনে।
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
প্রকৃতির শান্ত পরিবেশে এই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা সময় কাটান খোশগল্প, হালকা খেলাধুলা ও ছবি তোলায়। দুপুরে তাঁদের জন্য পরিবেশন করা হয বিশেষ ভোজ, সেই সঙ্গে ছিল মালাই চা, কফি ও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি খাবার। এর সঙ্গে মনমাতানো সংগীত পরিবেশনা এবং বিভিন্ন বিনোদনমূলক পর্ব অংশগ্রহণকারীদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
ফেরার পথে অনেক প্রবীণ ব্যক্তিই জানান, এটি সিডনিতে তাঁদের অন্যতম সেরা ও স্মরণীয় দিন। সিডনি বাংলা উইমেন্স নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের মুখে নির্মল হাসি ফোটানোই ছিল তাঁদের এ উদ্যোগের প্রধানতম লক্ষ্য।