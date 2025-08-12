যুক্তরাজ্যে জাহাঙ্গীরনগর জুয়াকের সভা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যে জাহাঙ্গীরনগর জুয়াকের সভা অনুষ্ঠিত
যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের (জুয়াক) নতুন কমিটি গঠন এবং সংগঠনের পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ে গত রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লন্ডনের লাভ চোকো রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম। সাধারণ সম্পাদক আলিম আল রাজীর সঞ্চালনায় আলোচনায় অংশ নেন কমিটির সদস্য ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যরা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সাবেক সভাপতি মো. ইকবাল হোসেন। প্রধান বক্তা হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য রানা ইসলাম ও সহসভাপতি ওয়াকারুল আমিন রনি। আরও বক্তব্য দেন আশরাফুল আলম, চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদ লিঙ্কন, হাবিবে আলম চৌধুরী, মো. আনিসুর রহমান, মাহবুবা নাজরীনা জেবিন, ইফতেখার ইফতি ও বুলবুল আহম্মেদ। সভায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের কর্মসূচি চলমান রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং খোলামেলাভাবে নিজ নিজ মতামত তুলে ধরেন আলোচকেরা।
‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবা জেবিনের অনুরোধে এবং অন্য নেতাদের আন্তরিক আহ্বানে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আরও কিছুদিন তাঁদের পদে বহাল থাকার সম্মতি জানান। সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে চলমান কমিটিকে ধন্যবাদ জানানো হয়। এ ছাড়া পরবর্তী পিকনিকসহ জুয়াকের কার্যক্রম পরিচালনাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভার পরিসমাপ্তি ঘটে চায়ের আড্ডার মাধ্যমে।