চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব কানাডার নতুন কমিটি গঠন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন বিদ্যাপীঠ। এই সুদূর প্রবাসে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের স্মারক বহন করে চলেছে একঝাঁক তারুণ্য। এই তারুণ্য উদ্দীপ্ত সংগঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব কানাডা ইনক–এর (সিইইএএসি) উদ্যোগে টরন্টো শহরের স্থানীয় এক মিলনায়তনে গত ২৬ অক্টোবর ২০২৫ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি শফিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ খানের সঞ্চালনায় বাংলাদেশ এবং কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগঠনের সম্মানিত উপদেষ্টা সৈয়দ এফ ফখরুদ্দিন ল্যান্ড অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠ করেন এবং গত দুই বছরে সংগঠনের প্রয়াত প্রাক্তনীদের স্মরণে শোক প্রস্তাব পেশের মাধ্যমে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
এরপর সভাপতি শফিউদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ খান বিগত মেয়াদের নানাবিধ কর্মকাণ্ড–সংবলিত লিখিত রিপোর্ট পেশ করেন। পরে সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ রাজীব কুমার ঘোষ আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন।
সাংগঠনিক ও আর্থিক প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্নেোত্তর পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক ও সম্মানিত উপদেষ্টা শাহাদাত হোসেন খান, সুজিত কুমার দত্ত, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মো. ইলিয়াস মিয়া, সম্মানিত উপদেষ্টা সৈয়দ এফ ফখরুদ্দিন, আজিজুল হক, প্রাক্তন সভাপতি সমর পাল, সদস্য নাজমুল মুন্সী, ফরিদ উদ্দিন খান সিদ্দিকী, কাজী আবদুল বাসিত, জহিরুল হক চৌধুরী, নাসিমা খানম নীলু ও শামসুদ্দিন খালেদ সেলিম।
সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ উত্থাপিত রিপোর্ট দুটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. ইলিয়াস মিয়া ও নির্বাচন কমিশনার এ টি এম জামাল উদ্দিন এবং বাহাউদ্দিন রতন শামসুদ্দিন খালেদ সেলিম সভাপতি, রাজীব কুমার ঘোষ সাধারণ সম্পাদক ও নাসিমা বেগম লাভলীকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নবগঠিত ২৯ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পর্ষদের (২০২৫-২০২৭) নাম ঘোষণা করেন।
২৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পর্ষদ: সভাপতি–শামসুদ্দিন খালেদ সেলিম; সহসভাপতি–সুধান কুমার রায়, শরীফা কামাল মশী, সৈয়দা সেলিনা সারওয়ার, সরওয়ার জামান, এ কে এম খোরশেদ খান; সাধারণ সম্পাদক–রাজীব কুমার ঘোষ; যুগ্ম সম্পাদক–বিশ্বজিত পাল, জি এস আকন্দ মাসুম, জহিরুল হক চৌধুরী, দেবরাজ বিশ্বাস, তানভীর রিয়াজী আলম; কোষাধ্যক্ষ–নাসিমা বেগম লাভলী; সাংগঠনিক সম্পাদক–কানিজ ফাতেমা; আপ্যায়ন সম্পাদক–মাসুম চৌধুরী; জনসংযোগ সম্পাদক–ফেরদৌসী সুলতানা মুন্নি; শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক–কাজী আবদুল বাসিত; অভিবাসন ও বসতিবিষয়ক সম্পাদক–রুহুল আমিন; ক্রীড়া সম্পাদক–জাহাঙ্গীর কোরেশী টিপু; প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক–মো. গিয়াস উদ্দিন; সমাজসেবা সম্পাদক–শাহিদা সুলতানা জুলেখা; সদস্য–শফিউদ্দিন আহমদ, সমর পাল, নাজমুল মুন্সি, অনুপ সেনগুপ্ত, বাহাউদ্দিন আহমেদ বাহার, সনৎ বড়ুয়া, তাপস ভট্টাচার্য, তানভী হক।
সংগঠনের প্রবীণতম সদস্য ধূর্জটি চন্দ, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সব্যসাচী চক্রবর্তী, আশীষ বড়ুয়া, ইকবাল মোহাম্মাদ ফাত্তাহ, মিজানুর রহমান, মোজাম্মেল হক, শফিক তরফদার, আমজাদ হোসেন, নাসির আহমেদ, মো. আতিকুল হকসহ প্রাক্তনী, সম্মানিত শিক্ষক ও উপদেষ্টামণ্ডলীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞপ্তি