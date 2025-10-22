দূর পরবাস

একাকী পথের প্রতীক্ষিত সুখ

লেখা:
আশিক আহমেদ উল্লাস, প্যারিস, ফ্রান্স
অলংকরণ: মাসুক হেলাল

নিকষ কালো অন্ধকার রাত…
আমি হেঁটে চলেছি একা —
এক বুক জ্বালা নিয়ে,
নিঃশব্দ পৃথিবীর বুকে।
চাঁদ মুখ লুকিয়েছে,
তারারাও নিভে গেছে আকাশ থেকে।
শুধু হাওয়ায় ভেসে আসে
অদৃশ্য কোনো উপস্থিতির সুর,
যেন কেউ নরম করে
স্পর্শ করছে অন্তরের কোণ।
এই পথ—
একা, দীর্ঘ, নীরব।
চিন্তা এলোমেলো,
মনও তেমনি বিশৃঙ্খল।
তবুও আমি জানি—
এই রাত ভোর হবে, তুমিও আসবে সুখ তোমাকে আসতেই হবে বিপুল বিশাল অন্ধকারেও ভয় নেই আমার।

