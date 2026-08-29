সিডনিতে বাংলাদেশি সাংবাদিককে সংবর্ধনা
সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যকার টেস্ট ক্রিকেটের সংবাদ সংগ্রহে সফররত ১৪ জন বাংলাদেশি সাংবাদিককে সম্মাননা দিয়েছে বাংলাদেশ মিডিয়া ফোরাম অস্ট্রেলিয়া (বিএমএফএ)। সংগঠনটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সভাপতি হুমায়ুন কবির রোজ।
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সিডনির ল্যাকেম্বায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় সিটি মেয়র ও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে সাংবাদিকদের হাতে এই সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।