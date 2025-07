এবার শুনুন ‘সোনালি চা’-এর গল্প। তখন আমি কানাডার উইনিপেগে পিএইচডির ছাত্র। একবার কোনো এক সেমিনার উপলক্ষে শিকাগোর উইলিস টাওয়ারের (আগে এটা সিয়ারস টাওয়ার নামে পরিচিত ছিল) স্থপতি ফজলুর রহমান খানের ছোট ভাই অধ্যাপক জিল্লুর রহমান খান এসেছিলেন উইনিপেগে। সেমিনার শেষে রাতে তাঁর ডিনারের দাওয়াত ছিল বায়োকেমিস্ট একরামুদ্দৌলা সাহেবের বাড়িতে। সৌভাগ্যক্রমে আমিও সেই পার্টিতে উপস্থিত ছিলাম। রাতের খাবার শেষে গৃহকর্ত্রী যখন অধ্যাপক খানকে বললেন, ‘ভাই, আপনার চা কীভাবে বানাব?’ তিনি উত্তরে বললেন, ‘ভাবি, বাংলাদেশের ওই এক কাপ ‘সোনালি চা।’ ‘চা’ শুধু এক কাপ চা-ই নয়, ইদানীং চা আমাদের জীবন, সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্কের সাথে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে, যা কিনা অবাক হওয়ার মতো! ভেবে দেখুন, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ‘He is not my cup of tea,’ অর্থাৎ ওর সাথে আমার পড়ে না।

সবশেষে বলছি একটি মজার গল্প। গল্প নয়, আসলে এটাও সত্যি ঘটনা। শুনেছি, ঢাকার অনুজপ্রতিম বন্ধু-সংবাদিক হাসান শরীফের কাছে। হাসান বলছেন, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে চা পান করানোর একটি মজার কাহিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়’ বইতে। কবি নজরুল ছিলেন চা-খোর। কিছুক্ষণ পরপর চা পান না করলে তাঁর চলত না। ফরিদপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে কবি নজরুল সেখানে গিয়েছিলেন, তবে রাতে কবির সম্মানে জসীমউদ্‌দীনের উদ্যোগে গানের জলসা বসানো হলো। সেখানেই ওই গল্পের সৃষ্টি। কবি জসীমউদ্‌দীনের ভাষাতেই কাহিনিটি শোনা যাক, ‘রাত্রিবেলা এক মুস্কিলে পড়া গেল। চা না পাইয়া কবি অস্থির হইয়া উঠিলেন। এই পাড়াগাঁয়ে চা কোথায় পাইব? নদীর ওপারে গিয়া যে চা লইয়া আসিব, তাহারও উপায় নাই। রাত্রিবেলা কে সাহস করিয়া এত বড় পদ্মা নদী পাড়ি দেবে? তখন তিন-চার গ্রামে লোক পাঠানো হইল চায়ের অনুসন্ধানে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আলিম মাতব্বরের বাড়ি হইতে কয়েকটা চায়ের পাতা বাহির হইল। তিনি একবার কলিকাতা গিয়া চা খাওয়া শিখিয়া আসিয়াছিলেন। গ্রামের লোকদের চা খাওয়াইয়া তাজ্জব বানাইয়া দিবার জন্য কলিকাতা হইতে তিনি কিছু চা-পাতা লইয়া আসিয়াছিলেন। গ্রামের লোকদের খাওয়াইয়া চা-পাতা যখন কম হইয়া আসিত, তখন তাহার সহিত কিছু শুকনা ঘাসপাতা মিশাইয়া চায়ের ভান্ডার তিনি অফুরন্ত রাখিতেন। তিনি অতি গর্বের সহিত তাঁহার কলিকাতা-ভ্রমণের আশ্চর্য কাহিনি বলিতে বলিতে সেই চা-পাতা আনিয়া কবিকে উপঢৌকন দিলেন। চা-পাতা দেখিয়া কবির তখন কী আনন্দ!’