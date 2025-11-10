একদিন সকাল হবে
একদিন সকাল হবে—
তোমার নিশ্বাসের উষ্ণতায় ঘুম ভাঙবে আমার,
আলোর ফাঁকে ভেসে আসবে তোমার হাসির গন্ধ।
জানালার পর্দা দুলে উঠবে হালকা হাওয়ায়,
আর আমি বুঝব—ভালোবাসা আসলে এমনই নীরব,
যেখানে শব্দের প্রয়োজন হয় না।
একদিন সকাল হবে—
তোমার চোখে রোদ জমে উঠবে কাচের মতো,
আমি তাতে নিজেকে খুঁজে নেব বারবার।
তুমি হয়তো কিছু বলবে না,
তবু তোমার নীরবতায় আমি শুনব
আমার নামের প্রতিধ্বনি।
একদিন সকাল হবে—
যেখানে সময় থেমে থাকবে শুধু আমাদের জন্য,
কফির কাপের ধোঁয়ায় ভেসে উঠবে অসমাপ্ত প্রতিশ্রুতিগুলো,
আর দূরে ঘুমন্ত পৃথিবী জানতেও পারবে না—
আমরা একে অপরের ভেতর কতটা ডুবে আছি।
একদিন সকাল হবে—
যখন আলোয় ভিজে যাবে তোমার চুল,
আমি ছুঁয়ে দেখব তোমার আঙুলের ঠান্ডা,
আর মনে হবে—
এই পৃথিবীটা বোধ হয় এত সুন্দরই হওয়ার কথা ছিল,
যতটা তোমার পাশে থাকলে হয়।
