বার্লিনে হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে সমাবেশ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে এবং দোষীদের বিচারের দাবিতে জার্মানিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা এক প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। গতকাল রোববার জার্মানির সময় বেলা ১১টায় ঐতিহাসিক বার্লিনের ব্রান্ডেনবুর্গার গেটের সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে দেশি-বিদেশি প্রতিবাদী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবাদী ব্যক্তিদের কণ্ঠে বারবার ধ্বনিত হয় ‘হাদি জিন্দাবাদ’ স্লোগান। হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে আয়োজিত এই কর্মসূচির প্রধান আয়োজক মো. ইমদাদুল সাদিক বলেন, হাদি হত্যার ঘটনায় যে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে তা একটি প্রহসন। এই অভিযোগপত্র তাঁরা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না এবং ন্যায়বিচার আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
রোববার বার্লিনের তাপমাত্রা ছিল প্রায় মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তবে অনুভূত হচ্ছিল মাইনাস ১০ ডিগ্রির মতো। তীব্র শীত উপেক্ষা করে ১১টা থেকেই প্রবাসী নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণীসহ সব বয়সের মানুষ এই সমাবেশে অংশ নেন। বক্তারা বলেন, এই অভিযোগপত্র প্রবাসীরা কোনোভাবেই মেনে নেবেন না। যদি বিচারপ্রক্রিয়ায় গড়িমসি করা হয় বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হয়, তবে প্রয়োজনে নিয়মিত প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবাসীদের আরও ঐক্যবদ্ধ করা হবে। এমনকি ভবিষ্যতে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, প্রয়োজনে প্রবাসীদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার ‘রেমিট্যান্স’ বন্ধ করে চাপ প্রয়োগের কথাও আলোচনায় উঠে আসে।
সমাবেশে নারী ও শিশুদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নারীদের মধ্যে মিলাদিন ফাউন্ডেশনের স্বত্বাধিকারী রুজমিলা খন্দকার মিলা উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাদির আদর্শকে মনে ও মননে ধারণ করার আহ্বান জানান। শাহিদা আক্তার রুনুও বক্তব্য দেন এবং হাদির চেতনাকে ধারণ করে নিজেদের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য দেন সহ-আয়োজক ফয়জুল্লাহ ফাইয়াজ। আয়োজক আলিম মিয়া জার্মান ভাষায় বক্তব্য দিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের উদ্দেশে বাংলাদেশের ওপর চলমান আধিপত্যবাদী শক্তির প্রভাবের কথা তুলে ধরেন এবং এসব বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। খালেদ বিন রশিদ, সৈয়দ মাহিন, মুনশি জুমরাদ, তাজুল ইসলাম, লিখনসহ অনেকে বক্তব্য দেন।
সমাপনী বক্তব্য দেন সহ-আয়োজক তাঞ্জিদ নাহিয়ান। প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি হাদির মৃত্যুর পেছনের ষড়যন্ত্র এবং হাদির আদর্শের অমরতার কথা তুলে ধরেন, যা উপস্থিত প্রবাসীদের আবেগাপ্লুত করে তোলে।
*লেখক: সুমন আকরাম, বার্লিন, জার্মানি
