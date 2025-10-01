বাহরাইনে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মেতে উঠেছেন শারদীয় দুর্গোৎসবে
বাহরাইনে শারদীয় দুর্গোৎসব। দুর্গা দেবীর চক্ষুদান দেবির পুষ্পমাল্য বস্ত্রদান, নৈবেদ্য ও পুষ্পাচন্দন দিয়ে শুরু হয় পূজা।
গত রোববার মহাষষ্ঠীর মধ্যেই বাহরাইনের রাজধানী মানামার কারানায় অস্থায়ী মন্দিরে এ পূজা শুরু হয়। সোমবার মহাসপ্তমীতে ভক্তিমূলক গান, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই পূজা উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি, নিজেদের পরিচয়ের কথা জানানো যায়। বছর ঘুরে দেবীর আগমনে সবার মনে খুশির জোয়ার। প্রবাসের মাটিতে এত সুন্দর একটি দুর্গাপূজা উপহার দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ কমিউনিটি সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পূজা কমিটির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এ পূজার ধারা যেন অব্যাহত রাখা হয় সেই আহ্বানই জানান।
