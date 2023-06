সেভিল, ল্যুভর ও দা ভিঞ্চির ‘সালভেতর মান্দি’

স্পেনের প্রকৃতি কিছুটা রুক্ষ ও শুষ্ক। সে দেশের পাথুরে ও রুক্ষ–শুষ্ক আন্দালুসিয়া থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করে কলম্বাস আমেরিকা খুঁজে পান, যার ফলে আমেরিকার বিরাট অঞ্চলে স্প্যানীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। পরদেশ করায়ত্তে এনে যাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেন, তা তাঁদের জন্য শক্তি, ক্ষমতা ও গৌরবের প্রদর্শন আর যাদের বা যে জনগোষ্ঠীকে এ শৃঙ্খলে বাঁধা হয়, তা তাদের কাছে ক্ষমতাশীল ঔপনিবেশিকদের দুর্বৃত্তপনা ছাড়া কিছু নয়। তর্কাতীত বিষয়। দখলদার ঔপনিবেশিকেরা কখনোই যত্ন ও মমতায় উপনিবেশের মানুষের মঙ্গল সাধন করেননি, বরং নির্মম হাতে নিষ্ঠুর পন্থায় লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছেন সব সম্পদ।

ভারতীয় উপনিবেশ যখন ইংরেজদের হাতে, তখন ‘India represented one quarter of the world economy when Britain began to conquer it in 1757. And it was we British who impoverished it. So argues Inglorious Empire, a remarkable new book…savagely critical… it demolishes the argument that the British were benign imperialists’ (Matt Ridley, The Time)।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা শশী থারুর Inglorious Empire What the British Did to India ২০১৯ ভারতে আকাদেমি পুরস্কারজয়ী একটি বই। বইয়ে লেখক দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি কীভাবে কনক-কাঞ্চন লুটেপুটে, ছিঁড়ে–খামচে নিয়ে গেছে ভারতীয় উপনিবেশ থেকে। এই বইয়ের সমালোচক ম্যাট রেডলি টাইম পত্রিকায় লিখেছেন যে ব্রিটিশরা ‘নির্দোষ সাম্রাজ্যবাদী’ ছিল, এমন যুক্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শশী থারুর এই বই।