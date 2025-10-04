দূর পরবাস

বাংলা কমিউনিটি সিঙ্গাপুরের আয়োজনে দুর্গাপূজা

দূর পরবাস ডেস্ক

বাংলা কমিউনিটি সিঙ্গাপুরের (বিসিএস) আয়োজনে শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৫ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত আয়োজিত এ পূজা ছিল এক অনন্য সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মিলনমেলা, যা সিঙ্গাপুরের বাঙালি সম্প্রদায়সহ সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এটি ছিল বাংলা কমিউনিটি সিঙ্গাপুরের ১৯তমবারের মতো পূজা আয়োজন।

প্রতিদিনের পুষ্পাঞ্জলি, ভোগ, আরতি ও ধুনুচি নৃত্য ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। প্রতি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপছে পড়া দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। বিসিএসের সভাপতি উত্তম কুমার নাগ ও সাধারণ সম্পাদক হরিদাস চন্দ্র বসাক পূজার সফল আয়োজনের জন্য সব স্বেচ্ছাসেবক, স্পনসর, শিল্পী ও অংশগ্রহণকারী দর্শনার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, এ পূজা হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সংস্কৃতি, ঐক্য ও মানবিক বন্ধনের প্রতীক। সিঙ্গাপুরে এমন একটি উৎসব আয়োজন করতে পেরে তাঁরা অনেক গর্বিত, যা সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

১৬১ বুন লে ওয়ে সিঙ্গাপুর ৬০০৯৯৫৯, চাইনিজ গার্ডেন এমআরটি স্টেশনের পাশে এক মণ্ডপে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করা হয়। বিজ্ঞপ্তি

