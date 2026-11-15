সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশি মেরিনার্স কমিউনিটির বার্ষিক পারিবারিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত
সিঙ্গাপুরে বসবাসরত বাংলাদেশি মেরিনার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে বাংলাদেশি মেরিনার্স কমিউনিটি সিঙ্গাপুর (Bangladeshi Mariners Community Singapore—BMCS)-এর বার্ষিক পারিবারিক মিলনমেলা গতকাল শনিবার (১৪ নভেম্বর ২০২৬) সিঙ্গাপুরের টেমাসেক কান্ট্রি ক্লাবের গ্র্যান্ড বলরুমে অত্যন্ত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রায় ৪০০ অতিথির উপস্থিতিতে আয়োজিত এ মিলনমেলায় সিঙ্গাপুরে কর্মরত ও বসবাসরত বাংলাদেশি মেরিনার এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, সিঙ্গাপুর মেরিটাইম অফিসার্স ইউনিয়ন (SMOU)-এর প্রতিনিধি এবং চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন কাজী এ বি এম শামীমসহ মেরিটাইম খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিসেস লুৎফুন্নাহার। তাঁর উপস্থিতি আয়োজনটিকে বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্য প্রদান করে।
অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএমসিএস (BMCS)-এর সভাপতি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার শাকাওয়াত হোসেন। এ ছাড়া প্রধান অতিথি লুৎফুন্নাহার, চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির কমান্ড্যান্ট ক্যাপ্টেন কাজী এ বি এম শামীম এবং বিএমসিএস-এর সহসভাপতি ক্যাপ্টেন এমদাদ হোসেন তাঁদের বক্তব্যে মেরিটাইম পেশার গুরুত্ব, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি মেরিনারদের অবদান এবং কমিউনিটির পারস্পরিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি মেরিনার কমিউনিটির প্রতি দীর্ঘদিনের অবদান ও নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ জহিরুল হক এবং ইঞ্জিনিয়ার শাহ মকবুল হুদা জুয়েলকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্ব ছিল বার্নহার্ড শুল্টে শিপম্যানেজমেন্টের (Bernhard Schulte Shipmanagement—BSM) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্যাপ্টেন রেমন্ড পিটারকে বিএমসিএস-এর পক্ষ থেকে ‘Excellence in Maritime Leadership’ সম্মাননায় ভূষিত করা। সম্মাননা গ্রহণকালে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে আরও অধিকসংখ্যক বাংলাদেশি নাবিক ও মেরিটাইম ক্যাডেট নিয়োগের আগ্রহ, প্রয়োজনীয়তা এবং এর সম্ভাবনাময় দিকগুলো তুলে ধরেন। তাঁর এ বক্তব্য আন্তর্জাতিক শিপিং খাতে বাংলাদেশি মেরিনারদের কর্মসংস্থান ও পেশাগত অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত সবার মধ্যে আশাবাদ সৃষ্টি করে। তথ্যসূত্র: বিজ্ঞপ্তি
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বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অঙ্গনে বাংলাদেশি মেরিনারদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, পেশাগত দক্ষতা ও সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি দেশের অর্থনীতি ও মেরিটাইম খাতের উন্নয়নে তাঁদের অবদানের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে প্রবাসে কর্মরত মেরিনারদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ঐক্য ও পেশাগত সংহতি জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মেরিটাইম পেশার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সম্ভাবনা ও মর্যাদা তুলে ধরার বিষয়টিও বক্তাদের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়।
আয়োজনের অন্যতম প্রাণবন্ত আকর্ষণ ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। BMCS-এর সদস্যরা এবং তাঁদের সন্তানদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সংগীত, নৃত্যসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা পুরো আয়োজনকে করে তোলে আরও বর্ণিল ও উপভোগ্য। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের প্রাণবন্ত পরিবেশনা উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে বাড়তি আনন্দ ও উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দেয়। পেশাগত ব্যস্ততার বাইরে মেরিনার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার এ সুযোগ সবার মধ্যে আন্তরিকতা, সৌহার্দ্য ও পারিবারিক বন্ধনের এক সুন্দর আবহ তৈরি করে।
অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে BMCS-এর সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার আলী গওহর উপস্থিত বিভিন্ন শিপিং কোম্পানির প্রতিনিধিরা, সম্মানিত অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তাঁদের ব্যস্ত সময় থেকে মূল্যবান সময় বের করে BMCS পরিবারের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পাশাপাশি আয়োজনটি সফল ও সার্থক করে তুলতে যেসব আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক ও পৃষ্ঠপোষক নিরলসভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সার্বিক বিবেচনায় BMCS-এর এ বার্ষিক পারিবারিক মিলনমেলা নিছক একটি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল না; বরং এটি প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি মেরিনার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার এক তাৎপর্যপূর্ণ আয়োজন হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে।
একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অঙ্গনে কর্মরত বাংলাদেশি পেশাজীবীদের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নতুন কর্মসংস্থান ও পেশাগত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক বার্তা বহন করেছে। প্রবাসের মাটিতে বাংলাদেশের মেরিটাইম পেশাজীবীদের সম্মিলিত শক্তি, সাফল্য ও ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে BMCS-এর এবারের পারিবারিক মিলনমেলা।