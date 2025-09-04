দূর পরবাস

লেক লুইস

লেখা:
জাহান সৈয়দ মিনা, কানাডা

কী শোভা হেরিলাম আজি রকি পর্বতমালার কোলে,

গ্লেসিয়ারের বুকে কী চমৎকার আলো যায় খেলে।

যেন এক নীলাভ স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে ডাকে,

শ্বাশত সৌন্দর্য, স্বপ্নের আবেশ রয়েছে ওই বুকে।

রানি ভিক্টোরিয়ার নামে হলো গ্লেসিয়ারের নাম খানি,

দীপ্তিময় হ্রদের জল যেন এক উজ্জ্বল নীলকান্তমণি।

রাজকন্যা লুইসের নামে হলো এই হ্রদের নামকরণ,

ঝলমল করে জল যখন গায়ে পড়ে সুর্যকিরণ।

হিমবাহের গলিত জল আনে সূক্ষ্ম দানার গ্লেসিয়াল পলি,

আলোয় প্রতিফলিত হয়ে সে ফিরোজা রঙে ওঠে দুলি।

ভিক্টোরিয়ার গা ঘেঁষে আছে বসে গরবে গরবিনী,

যেন রানির পাশে তার রাজকন্যা লুইস মনমোহিনী।

নয়নাভিরাম লেক লুইস পরেছে ফিরোজা রঙের লেবাস,

বিমুগ্ধ আমি, চমৎকৃত আমি দেখেছি তার আবাস।

পাহাড়-পর্বত, বন, পশুপাখি চারদিকে নীরবতার গান,

তারই মাঝে লেক লুইস প্রকৃতির বুকে স্বপ্নের প্রাণ।

