সিডনিতে বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটির নতুন কমিটি, সভাপতি মেহেদী ও সম্পাদক কেয়া

কাউসার খান
প্রতিনিধি, সিডনি, অস্ট্রেলিয়া
বাংলাদেশ মেডিক্যাল সোসাইটির নতুন কমিটির সদস্যরাছবি: বিএমএস এনএসডব্লিউ ছবি

অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল সোসাইটি নিউ সাউথ ওয়েলসের (বিএমএস এনএসডব্লিউ) ২০২৫-২৬ মেয়াদের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে মেহেদী ফারহান ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রোকেয়া ফকির কেয়া নির্বাচিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনপ্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন কাজী জান্নাতুন নাহার, মো. আনোয়ারুল ইসলাম ও ফয়সাল চৌধুরী।

নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদে রয়েছেন সহসভাপতি আমিন আল মুতাসিম, জাকির পারভেজ এবং মোহাম্মদ ফজলুর রাব্বি। কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন রুবাইয়াত মাহফুজ, যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ ও রাসেল চৌধুরী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন, শিক্ষা সম্পাদক মিহির রায়, প্রকাশনা সম্পাদক ইশরাত হাফিজ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফাহিমা সাত্তার ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক এস এম বদরুদ্দোজা শিপলু।

কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হয়েছেন নুরুল চৌধুরী, মোহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, মো. সালাহউদ্দিন চৌধুরী, মুজাহিদ হাসান শোভন, আজিজ জামান, রূপা মীর মোয়াজ্জেমা, জোবায়দা আক্তার, চৌধুরী শরীফ শহীদ, সেহেলী ফেরদৌস হক, শেখ হায়দার তপু, ফয়জুর রেজা ইমন, নাহিদ সিনহা ও সাইফুল হাবিব মামুন।

একই সঙ্গে হিতৈষী তহবিল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মো. মইনুল ইসলাম এবং সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জেসমিন শফিক, মামুন চৌধুরী ও এ টি এম জাহিদুল আলম।

