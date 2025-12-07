উচ্চশিক্ষায় বাংলাদেশিদের সাফল্য উদ্যাপন, প্যারিসে বিসিএফের বর্ণিল সংবর্ধনা
ফ্রান্সে বসবাসরত বাংলাদেশি ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মেধাবী শিক্ষার্থীদের অর্জনকে স্বীকৃতি জানাতে টানা সপ্তমবারের মতো প্যারিসে অনুষ্ঠিত হলো কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক ও সেবামূলক সংগঠন বাংলাদেশ কমিউনিটি ইন ফ্রান্স (বিসিএফ)–এর আয়োজনে রুই তিয়েরে কুরির একটি অভিজাত তারকা মিলনায়তনে আয়োজিত এই বর্ণিল অনুষ্ঠানে ফ্রেঞ্চ কারিকুলামে উত্তীর্ণ ১০ জন, বিটিএসে ১ জন, অনার্সে ২ জন, মাস্টার্সে ১৫ জন ও এক চিকিৎসকসহ মোট ৩০ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন বিসিএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট জহিরুল রানা, ফাতেমা তুজ জোহরা, তানিয়া রহমান ও ফারসিনা হোসেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনেসকোয় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম তালহা। সম্প্রতি ইউনেসকোর ৪৩তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয় এমসি ইনস্টিটিউট, নারী সংগঠন উইথ দ্য মাইন্ড ও নুপুর হক, বাংলাদেশি স্টুডেন্টস অ্যান্ড অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইন বেলজিয়াম, সমাজকর্মী খালেদ মাহমুদ ও নাট্যকর্মী শোয়েব মোজাম্মেলকে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ডিফেন্স অ্যাটাচি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ খায়রুজ্জামান মোল্লা (এনডিসি, পিএসসি), দূতাবাসের প্রথম সচিব ও দূতালয়ের প্রধান ওয়ালিদ বিন কাশেম, মিনিস্টার (কমার্শিয়াল) মিজানুর রহমান, দ্বিতীয় সচিব কে এফ এম শারহাদ শাকিলসহ ফ্রান্সের প্রবাসী কমিউনিটির বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও ব্যক্তিত্ব এম এ তাহের, আবুল খায়ের লস্কর, জুনেদ আহমেদ, সাইফুল ইসলাম, ব্যবসায়ী ও সামাজিক সংগঠক ওবায়দুল্লাহ কয়েস, মিয়া মাসুদ, শহিদুল ইসলামসহ অনেকেই।
বিসিএফ রিইউনিয়ন উপলক্ষে সাংবাদিক মোসাদ্দেক হোসেন সাইফুল সম্পাদিত বিশেষ স্মরণিকা ‘সহযাত্রী’র মোড়ক উন্মোচন করেন ফ্রান্স–বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (এফবিজেএ) সমন্বয়ক মোহাম্মদ মাহবুব হোসাইন, মুখপাত্র মোহাম্মদ আরিফ উল্লাহ, প্রেসক্লাব সভাপতি ফেরদৌস করিম আখনজি, সাংবাদিক আবুল কালাম মামুন, ইকবাল জাফর, রাসেল আহমেদ, বাদল পাল, মাসুদ আহমেদ, সাইফুল ইসলাম রনি, আবু বকর আল আমিন ও রেজাউল ইসলাম রাজু।
মানবিক কাজে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সাভারে জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় কাজ করা ফরাসি এনজিও সিএফএফ–জি–এর সাভারভিত্তিক ফরাসি ডেলিগেশনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। পরে রাষ্ট্রদূত, দূতাবাস কর্মকর্তা ও অন্যান্য অতিথিরা বিভিন্ন পর্যায়ের উত্তীর্ণ কৃতী শিক্ষার্থী ও গুণীজনদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।
আরশী বড়ুয়ার মনোমুগ্ধকর ভায়োলিন পরিবেশনায় ফ্রান্স ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত বাজিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়। মোটিভেশনাল বক্তব্য দেন আশরাফ, ইশতিয়াক আকিব ও ঐশী খান। সাংস্কৃতিক আয়োজনে গান পরিবেশন করেন সোমা দাস। জিএম শরিফুল ইসলামের নির্দেশনায় নৃত্য পরিবেশিত হয় এবং ফরাসি ডান্স গ্রুপ বিশেষ পরিবেশনা উপস্থাপন করে।
বিসিএফ পরিচালক নুর স্বাগত বক্তব্যে কমিউনিটিকে সঙ্গে নিয়ে বিসিএফকে আরও ব্যাপক সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিসিএফ ভাইস প্রেসিডেন্ট মোজাম্মেল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক নজমূল কবির তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনের বিভিন্ন চলমান উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। প্রবাসী বাংলাদেশি পরিবারগুলোর মেধাবী নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত ও সম্মানিত করার এই বার্ষিক উদ্যোগটিকে অতিথিরা কমিউনিটির অগ্রগতির প্রতীক বলে মন্তব্য করেন।