দূর পরবাস

মিশিগান মাতিয়ে গেলেন নগরবাউল জেমস

পার্থ সারথী দেব
মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র
সংগীত পরিবেশন করছেন নগরবাউল জেমসছবি: লেখকের পাঠানো

গানের তালে সুরের ছন্দে মিশিগানের মঞ্চ মাতিয় গেলেন নগরবাউল জেমস। যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী ‘২৩তম নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ফেস্টিভ্যাল’। এবার মেলা অনুষ্ঠিত হয় হ্যামট্রাম্যাক সিটির জোসেফ ক্যাম্পু অ্যাভিনিউতে ৮, ৯ ও ১০ আগস্ট। প্রতিদিন বিকেল থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত চলছে মেলার কার্যক্রম।

মেলায় ছিল শতাধিক স্টল। এসব স্টলে ছিল বিভিন্ন স্বাদের রকমারি খাবার, শাড়ি, কাপড়, ঘর সাজানোর জিনিসসহ বিভিন্ন কুটির শিল্পের পণ্য। ছিল আকর্ষণীয় রাফল ড্র, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা। মেলা পরিণত হয় মিলনমেলায় যেন ছোট্ট এক টুকরা লাল–সবুজের বাংলাদেশ। মেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশের লাল–সবুজ পতাকা উড়তে দেখা যায়। সেই পতাকায় নিয়ন বাতির আলো পড়ে এক অপার্থিব শোভা ছড়িয়ে পড়ে মেলা প্রাঙ্গণে।

সংগীত পরিবেশন করছেন সেলিম চৌধুরী
ছবি: লেখকের পাঠানো

এবারের মেলার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন নগরবাউল জেমস। জেমসের গানে মুগ্ধ মিশিগানবাসী। কয়েক হাজার দর্শক তাঁর গান মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনেন। তাঁর গান শুনতে পার্শ্ববর্তী অঙ্গরাজ্য ও শহর থেকেও প্রবাসী বাঙালিরা ছুটে আসেন এ ছোট্ট শহরে। মানুষের পদচারণে সরগরম হয়ে ওঠে  নীরব শান্ত এ জনপদ। আরও গান করেন শিল্পী সেলিম চৌধুরী, রিজিয়া পারভীনসহ বাংলাদেশ থেকে আগত আরও অনেকে। দর্শকদের আনন্দ ও বিনোদন দিতে মঞ্চে ছিলেন অভিনেতা জায়েদ খান ও অভিনেত্রী দীঘি। এ ছাড়া স্থানীয় শিল্পী ও কলাকুশলীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন।

গত শনিবার উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক বকুল তালুকদার, ফেস্টিভ্যালের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এম এন এস হোম লোনের কর্ণধার নাসির সবুজসহ সংগঠনের উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করা হয়। বকুল তালুকদার তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ২৩তম নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ফেস্টিভ্যালের অতীতের ও বর্তমানের বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জনের বর্ণনা দেন।

