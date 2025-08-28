দূর পরবাস

সিডনিতে ক্যানসার তহবিলে অর্থ সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ

কাউসার খান
সিডনি (অস্ট্রেলিয়া) প্রতিনিধি
অনুষ্ঠানের একাংশ
।ছবি: উদয়ের সৌজন্যে

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ক্যানসার গবেষণার জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বিশেষ ‘মর্নিং টি’ আয়োজিত হয়েছে। গত রোববার (১৭ আগস্ট) সিডনির আরমিংটন কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশি সংগঠন উদয়-এর উদ্যোগে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়।

ক্যানসার কাউন্সিলের জন্য অর্থ সংগ্রহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও শুভানুধ্যায়ীরা অংশ নেন। উদয় জানিয়েছে, সংগৃহীত তহবিল সম্পূর্ণরূপে ক্যানসার কাউন্সিলের গবেষণা ও রোগীর সেবার কাজে ব্যবহৃত হবে।

