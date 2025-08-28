সিডনিতে ক্যানসার তহবিলে অর্থ সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ক্যানসার গবেষণার জন্য তহবিল সংগ্রহ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বিশেষ ‘মর্নিং টি’ আয়োজিত হয়েছে। গত রোববার (১৭ আগস্ট) সিডনির আরমিংটন কমিউনিটি সেন্টারে বাংলাদেশি সংগঠন উদয়-এর উদ্যোগে এই আয়োজন সম্পন্ন হয়।
ক্যানসার কাউন্সিলের জন্য অর্থ সংগ্রহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও শুভানুধ্যায়ীরা অংশ নেন। উদয় জানিয়েছে, সংগৃহীত তহবিল সম্পূর্ণরূপে ক্যানসার কাউন্সিলের গবেষণা ও রোগীর সেবার কাজে ব্যবহৃত হবে।