বাংলাদেশ প্রেসক্লাব কুয়েতের নতুন কমিটি গঠিত
বাংলাদেশের জাতীয় মিডিয়ার প্রবাসী সংবাদকর্মীদের সংগঠন বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, কুয়েতের ২০২৫–২৬ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার রাতে জিলিব আল সুয়েখের আব্বাসিয়ার মুজাম্মা এলাকার কিং চিকেন রেস্টুরেন্টে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনটি প্রবাসী সাংবাদিকদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে রূপ নেয়।
সম্মেলন শেষে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দুই বছরের জন্য নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন সাংবাদিক ও সময় টিভির প্রতিনিধি মঈন উদ্দিন সরকার সুমন, সিনিয়র সহসভাপতি মাই টিভির প্রতিনিধি আল-আমিন রানা, সহসভাপতি এস এ টিভির প্রতিনিধি মো. সেলিম হাওলাদার এবং নিউজ২৪ টিভির প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর খান পলাশ। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা টিভির প্রতিনিধি আ হ জুবেদ।
‘দূর পরবাস’-এ জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন যমুনা টিভির প্রতিনিধি মো. হেবজু মিয়া। যুগ্ম সম্পাদক ডিবিসি টিভির প্রতিনিধি মহসিন পারভেজ, এটিএন নিউজ টিভির প্রতিনিধি আহাদ আম্বিয়া খোকন ও গাজী টিভির প্রতিনিধি আলাল আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক একাত্তর টিভির প্রতিনিধি সাদেক রিপন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক দৈনিক কালবেলার প্রতিনিধি আবু বক্কর সিদ্দিকী পাভেল ও চ্যানেল ২৪ টিভির প্রতিনিধি জিসান মাহমুদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক চ্যানেল এস টিভির প্রতিনিধি জসিম উদ্দিন ভুঁইয়া, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক দৈনিক স্বাধীন বাংলা প্রতিনিধি কাউসার আহমেদ বিহন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দৈনিক জনকণ্ঠ প্রতিনিধি বেলাল উদ্দিন, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক সিএইছডি টিভির প্রতিনিধি নাসরিন আকতার মৌসুমী এবং দপ্তর সম্পাদক ইনডিপেনডেন্ট টিভির প্রতিনিধি জাহিদ হোসেন জনি। এ ছাড়া ১ নম্বর সদস্য হিসেবে রয়েছেন দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি মোশাররফ হোসেন, অন্য সদস্যরা হলেন দৈনিক সরেজমিন প্রতিনিধি এইচ এম এরশাদ, নাগরিক টিভির প্রতিনিধি এবাদুর রহমান এবং ফাল্গুনী টিভির প্রতিনিধি লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রবাসে বাংলাদেশি সাংবাদিকদের ঐক্য ও পেশাদারত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি প্রবাসীদের কল্যাণে কাজ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সবাইকে কুয়েতের আইনকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলার আহ্বান জানান।