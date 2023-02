৬ ফেব্রুয়ারি প্রাকৃতিক বিপর্যয়: তুরস্ক ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারী দল এখন অবস্থান করছে তুরস্কের দুর্গত এলাকা আদিয়ামান প্রদেশে। আমি কয়েক দিন সেখানেই আছি। বাংলাদেশের টিমের কার্যক্রমের প্রতি স্থানীয় জনগণের মুগ্ধতা ও ভালোবাসার যে নিদর্শন আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে একজন বাংলাদেশি ছাত্র হিসেবে আমি পুলকিত এবং বাঙালি জাতি গর্বিত।

শুধু বাংলাদেশ সরকারই নয়, তুরস্কে অবস্থানরত বাংলাদেশের সব ছাত্র ও বিভিন্ন পেশার জনসাধারণের বিসিটি (Bangladesh Community in Turkey), বাসাত (Bangladesh Student Association in Turkey), বেকদের (Bangladesh Education and Cultural Foundation) সহ সব বাংলাদেশি সংগঠনগুলো এবং আঙ্কারায় বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস তাদের সর্বশক্তি উজাড় করে দিয়ে তুরস্কের দুর্গত এলাকার জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।