দূর পরবাস

জ্বালানিসংকটে অবরুদ্ধ আয়ারল্যান্ড: ন্যায্য দাবি নাকি জনদুর্ভোগের রাজনীতি?

লেখা:
সৈয়দ আতিকুর রব
ছবি: লেখকের পাঠানো

আয়ারল্যান্ডে জ্বালানি ঘিরে চলমান বিক্ষোভ আজ হঠাৎ করে জন্ম নেয়নি; বরং এটি দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক চাপ, নীতিগত অসন্তোষ এবং প্রান্তিক পেশাজীবীদের জমে থাকা ক্ষোভের এক বিস্ফোরিত রূপ। সাম্প্রতিক এই অবরোধমূলক আন্দোলন শুরু হয় ২০২৬ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে, যখন দেশজুড়ে ট্রাকচালক, কৃষক, লজিস্টিককর্মী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা একযোগে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও করনীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেন। শুরুতে এটি ছিল বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ—কিন্তু দ্রুতই তা সংগঠিত হয়ে এখন জাতীয় পর্যায়ের অবরোধে পরিণত হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটি বড় হচ্ছে। এর ফলে দেশের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, মোটরওয়ে এবং জ্বালানি ডিপোগুলো কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে মূলত পরিবহন খাতের শ্রমিক সংগঠন, কৃষক গোষ্ঠী এবং কিছু স্বতন্ত্র নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, যারা নিজেদের ‘ওয়ার্কিং পিপলস রেজিস্ট্যান্স’ হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। তাদের অভিযোগ, সরকারের নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর উপেক্ষিত হচ্ছে, অথচ নীতির বোঝা তাদের কাঁধেই সবচেয়ে বেশি চাপানো হচ্ছে। বিশেষ করে কৃষকেরা বলছেন, তাঁরা যে খাদ্য উৎপাদন করে প্রতিদিন সকালবেলার চায়ের টেবিল থেকে রাতের ডিনার টেবিল পর্যন্ত পুরো জাতির জীবনধারা সচল রাখেন, সেই তাঁরাই আজ জ্বালানির দামের চাপে টিকে থাকার লড়াই করছেন। ট্রাকচালকেরা বলছেন, তাঁদের ছাড়া সরবরাহব্যবস্থা অচল, অথচ তাঁরাই সবচেয়ে অবহেলিত।

আয়ারল্যান্ডে এর আগে বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ–আন্দোলন হয়েছে—বিশেষ করে পানির চার্জ–বিরোধী আন্দোলন (২০১৪–২০১৬), আবাসনসংকট নিয়ে বিক্ষোভ, এমনকি কোভিড–পরবর্তী অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়েও অসন্তোষ দেখা গেছে। কিন্তু বর্তমান জ্বালানিসংকটকেন্দ্রিক এই অবরোধ তার ব্যাপ্তি ও কৌশলের দিক থেকে ভিন্ন। এটি সরাসরি রাষ্ট্রের সরবরাহব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রবাহকে লক্ষ্য করে পরিচালিত হচ্ছে, যা একে অনেক বেশি সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে।

সংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি আরও জটিল। আয়ারল্যান্ডের সংবিধান নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার স্বীকৃতি দেয়। এই অধিকার গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। কিন্তু একই সঙ্গে সংবিধান রাষ্ট্রকে জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণ রক্ষার দায়িত্বও দিয়েছে। এর ফলে যখন কোনো প্রতিবাদ অন্য নাগরিকের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে, জরুরি সেবা ব্যাহত করে কিংবা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করে, তখন রাষ্ট্র সেই প্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিতে পারে। এই দ্বৈত বাস্তবতার মধ্যেই বর্তমান সংকটের আইনি ও নৈতিক টানাপোড়েন নিহিত।

জ্বালানি তেলের সংকটের প্রভাব ইতিমধ্যেই বহুমাত্রিকভাবে দৃশ্যমান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পেট্রল স্টেশনগুলোতে জ্বালানি ফুরিয়ে যাচ্ছে, পরিবহনব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে, খাদ্য সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে, জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়ছে। হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ার সার্ভিসের মতো জরুরি সেবাগুলোও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে জ্বালানি শুধু একটি পণ্য নয়; এটি পুরো অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর চালিকাশক্তি। ফলে এর সরবরাহে বিঘ্ন মানেই পুরো ব্যবস্থার ওপর চাপ তৈরি হওয়া।

এই প্রেক্ষাপটে সরকারের পক্ষ থেকে সামরিক শক্তি ব্যবহারের প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে, যা পরিস্থিতিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে। ইতিহাস বারবার দেখিয়েছে—নাগরিক আন্দোলন দমনে সামরিক শক্তি ব্যবহার অনেক সময় স্বল্প মেয়াদে কার্যকর হলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা বিপরীত ফল বয়ে আনতে পারে। এতে রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আন্দোলন আরও তীব্র ও সহিংস হয়ে উঠতে পারে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। তাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে এ ধরনের সংকট নিরসন হওয়া সবচেয়ে কার্যকর পন্থা।

এদিকে আন্দোলনকারীদের দাবিগুলোও স্পষ্ট—জ্বালানির ওপর আরোপিত কর কমানো, কার্বন ট্যাক্স স্থগিত বা হ্রাস করা এবং পরিবহন ও কৃষি খাতে বিশেষ ভর্তুকি প্রদান। তাঁরা বলছেন, পরিবেশ রক্ষার নামে নেওয়া নীতিগুলো বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, এগুলোর আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ওপরই এসে পড়ে। তাঁদের যুক্তি হলো, নীতি যদি মানুষের জীবনযাত্রাকে অসহনীয় করে তোলে, তবে সেই নীতির পুনর্বিবেচনা জরুরি। তবে এই পুরো সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সরকারের সদিচ্ছার প্রশ্ন। অনেকেই মনে করছেন, সরকার শুরু থেকেই যদি কার্যকর সংলাপের উদ্যোগ নিত, তাহলে পরিস্থিতি আজ এতটা তীব্র হতো না।

আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় না গিয়ে কঠোর অবস্থান নেওয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। আবার সরকারের আশঙ্কাও অমূলক নয়, যদি অবরোধের মাধ্যমে দাবি আদায়ের একটি নজির তৈরি হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সেটি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। সবকিছু মিলিয়ে আয়ারল্যান্ড আজ এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এখানে একদিকে রয়েছে কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার ন্যায্য দাবি; অন্যদিকে রয়েছে রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষার দায়িত্ব। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

এই সংকট আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে একটি রাষ্ট্র কেবল নীতিমালা দিয়ে চলে না, আবার কেবল প্রতিবাদ দিয়েও টিকে থাকে না। প্রয়োজন পারস্পরিক বোঝাপড়া, সংলাপ ও দায়িত্ববোধ। কারণ, যে কৃষক ভোরবেলা মাঠে কাজ করেন, আমাদের সকালের খাবারের জোগান দেন, যে চালক রাতভর পণ্য পরিবহন করে শহরের বাজার সচল রাখেন—তাঁদের কণ্ঠস্বর উপেক্ষা করে কোনো উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না। আবার সেই কণ্ঠস্বর যদি পুরো সমাজকে অচল করে দেয়, তবুও তা সমাধান নয়। সরকার ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দ্রুত এই বিষয়ে সমাধানে আসতে হবে। চলমান সংকটকে সংলাপের মাধ্যমে কার্যকর করতে দুই পক্ষকেই কিছুটা ছাড় দিয়ে সমাধানে পৌঁছাতে হবে। বিরোধী দলকেও এই সংকট সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। এখন রাজনৈতিক বিতর্ক করে সময় নষ্ট করার বা শক্তি প্রয়োগের সময় নয়; এখন প্রয়োজন প্রজ্ঞার—সংঘাত নয়, সংলাপের। অন্যথায় এই সংকট শুধু জ্বালানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটি আস্থা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার গভীরে আঘাত হানবে।

