যুক্তরাষ্ট্রে নর্থ ক্যারোলাইনা স্টেট ফেয়ার: কৃষি, খাদ্য ও উৎসবের মিলনমেলা
যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে শুরু হয়েছে বার্ষিক স্টেট ফেয়ার। ১৬ অক্টোবর শুরু হয়েছে এ উৎসব। ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত র্যালি শহরের ফেয়ারগ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত এই উৎসব কৃষি, খাদ্য, বিনোদন ও ঐতিহ্যের এক অনন্য সম্মিলন।
প্রতিদিন হাজারো দর্শনার্থী ভিড় করছেন এই মেলায়। রয়েছে প্রায় ১০০টি রাইড, যার মধ্যে ‘কলোসাস’ ও ‘কামিকেজ’ রাইড দুটি দর্শনার্থীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রতি রাতে আতশবাজির ঝলকানি ফেয়ারকে আরও রঙিন করে তুলছে।
খাদ্যপ্রেমীদের জন্য রয়েছে ৮৮টি নতুন খাবারের বিকল্প। লরেন্স অ্যান্ড পেরি বিবিকিউর ‘ডিপ-ফ্রাইড ল্যাম চপস’ পেয়েছে সেরা ভাজা খাবারের পুরস্কার। ‘গট টু বি এনসি’ প্যাভিলিয়নে স্থানীয় কৃষক ও রাঁধুনিদের অংশগ্রহণে তুলে ধরা হয়েছে রাজ্যের কৃষিপণ্য ও খাদ্য ঐতিহ্য।
ফেয়ারে রয়েছে রোডিও শো, ঘোড়দৌড়, লাইভ মিউজিক ও কৃষি প্রতিযোগিতা। নতুন ব্রাইট লাইটস অ্যান্ড বুটস প্যাকেজে দর্শনার্থীরা রোডিও শো ও মেলায় প্রবেশের সুবিধা পাচ্ছেন একসঙ্গে।
কৃষি কমিশনার স্টিভ ট্রক্সলার বলেন, ‘এই ফেয়ার আমাদের কৃষি ঐতিহ্যকে উদ্যাপন করে এবং স্থানীয় খাদ্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরে।’
বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত—কীভাবে একটি রাজ্য তার কৃষি ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি বৃহৎ উৎসব আয়োজন করতে পারে।
*তাহ্নিয়া কাদের, শিক্ষার্থী, নর্থ ক্যারোলাইনা, যুক্তরাষ্ট্র।