রেডাং আইল্যান্ড ভ্রমণ: কুয়ালালামপুর থেকে যেভাবে যাবেন, খরচ কত

রেডাং আইল্যান্ড ভ্রমণ: কুয়ালালামপুর থেকে যেভাবে যাবেন, খরচ কত
মালয়েশিয়ার সমুদ্র, সাদা বালুর সৈকত আর স্বচ্ছ নীল পানির সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাইলে ঘুরে আসতে পারেন রেডাং আইল্যান্ডে। তেরেংগানু উপকূলের এই দ্বীপে রয়েছে মনোমুগ্ধকর সমুদ্রসৈকত, প্রবালপ্রাচীর এবং রঙিন সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য। স্নরকেলিংয়ের মাধ্যমে কাছ থেকে দেখা যায় সমুদ্রের নিচের জগৎ।
কুয়ালালামপুর থেকে রেডাং আইল্যান্ড ভ্রমণে যেতে হলে বাসে করে মেরাং জেটি এলাকায় পৌঁছে সেখান থেকে বোটে উঠতে হয়। যাতায়াত, থাকা, খাওয়া ও ডে ট্রিপ মিলিয়ে আমাদের ভ্রমণে জনপ্রতি মোট খরচ হয়েছিল প্রায় ৬০০ মালয়েশীয় রিঙ্গিত।
আটজনের এই ভ্রমণে ছিল দীর্ঘ বাসযাত্রা, থাকার জায়গা খুঁজতে গিয়ে বিড়ম্বনা, উত্তাল সমুদ্র আর এক দিনে সাতটি স্পট ঘুরে দেখার অভিজ্ঞতা।
কুয়ালালামপুর থেকে যাত্রা শুরু
আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল কুয়ালালামপুরের টার্মিনাল বেরসেপাদু সেলাতান (টিবিএস) বাস টার্মিনাল থেকে। গন্তব্য ছিল মেরাং জেটি, যেখান থেকে বোটে করে যেতে হয় রেডাং আইল্যান্ডে। আমরা অনলাইনে বাসের টিকিট কেটেছিলাম। জনপ্রতি একমুখী বাসভাড়া ছিল ৫৫ রিঙ্গিত। সকাল সাড়ে ১০টায় বাস ছাড়ার কথা থাকায় টার্মিনালে সকালের নাশতা সেরে বাসে উঠে পড়ি।
কুয়ালালামপুর থেকে মেরাং জেটি এলাকায় পৌঁছাতে আমাদের প্রায় ১০ ঘণ্টা সময় লেগেছিল। দীর্ঘ যাত্রার পর সেখানে পৌঁছেও স্বস্তি মেলেনি। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ মিনিট চেষ্টা করেও কোনো গ্র্যাব গাড়ি পাওয়া যাচ্ছিল না। অপেক্ষার মধ্যে গাড়িভাড়াও বাড়তে থাকে।
আমরা মোট আটজন ছিলাম। তাই প্রথমে চারজন একটি গ্র্যাব গাড়িতে রওনা হন। পরে বাকি চারজনও গাড়ি পেয়ে যান। এরপর আমরা চলে যাই আমাদের থাকার জায়গা সুতরা বিচ রিসোর্টে।
সুতরা বিচ রিসোর্টে দুই রাত
রেডাং আইল্যান্ডে থাকার পরিকল্পনা থাকলেও সেখানে রিসোর্ট বুকিং না পাওয়ায় আমাদের দ্বীপের বাইরে থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা সুতরা বিচ রিসোর্টে উঠি।
দুই রাতের জন্য চারটি কক্ষের ভাড়া পড়েছিল প্রায় ৮০০ রিঙ্গিত। এর সঙ্গে সকালের বুফে নাশতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। রিসোর্টে পৌঁছে চেক-ইন শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। এরপর খাবারের জন্য বাইরে বের হতেই নতুন সমস্যায় পড়তে হয়। আশপাশের প্রায় সব রেস্তোরাঁ বন্ধ ছিল। শেষ পর্যন্ত দূর থেকে গাড়ি ভাড়া করে খাবার আনতে হয়েছিল। গাড়িভাড়া বাবদ খরচ হয় ৮০ রিঙ্গিত এবং খাবারের জন্য প্রায় ১০০ রিঙ্গিত।
ঠিকমতো ভাত না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বার্গার দিয়েই রাতের খাবার সারতে হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষে কিছু সময় সমুদ্রসৈকতের পাশে বসে আড্ডা দিয়ে কাটে রাতের বাকি সময়।
এই অভিজ্ঞতা থেকে একটি বিষয় বোঝা যায়—দ্বীপের বাইরে থাকার ব্যবস্থা করলে খাবার ও স্থানীয় যাতায়াতের জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রাখা ভালো।
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সকাল ৮টায় বোটে করে রেডাং আইল্যান্ডের পথে
পরদিন সকালে রিসোর্টে বুফে নাশতা সেরে আমরা রওনা হই মেরাং জেটির উদ্দেশে। রেডাং আইল্যান্ড ঘুরে দেখার জন্য আগে থেকেই ডে ট্রিপের বোট প্যাকেজ বুক করা ছিল। জনপ্রতি ১০০ রিঙ্গিতের এই প্যাকেজে সাতটি স্পট ঘোরার ব্যবস্থা ছিল। এর সঙ্গে দুপুরের খাবারও অন্তর্ভুক্ত ছিল।
সকাল ৮টার দিকে আমরা বোটে উঠে রওনা দিই। মেরাং জেটি থেকে রেডাং আইল্যান্ডে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। যাত্রাপথে সমুদ্র ছিল বেশ উত্তাল। বড় বড় ঢেউয়ে বোট বারবার দুলছিল। কয়েকটি মুহূর্তে ভয়ও লাগছিল, তবে দ্বীপে পৌঁছানোর উত্তেজনা ছিল অন্য রকম।
অবশেষে পৌঁছে যাই কাঙ্ক্ষিত রেডাং আইল্যান্ডে। চারপাশের স্বচ্ছ নীল পানি আর মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি অনেকটাই দূর হয়ে যায়।
এক দিনে সাতটি স্পট ঘোরার অভিজ্ঞতা
রেডাং আইল্যান্ডের ডে ট্রিপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল এক দিনে সাতটি আলাদা স্পট ঘুরে দেখা। প্রতিটি জায়গার সৌন্দর্য ছিল আলাদা। কোথাও স্নরকেলিং করে সমুদ্রের নিচের জগৎ দেখার সুযোগ, কোথাও সামুদ্রিক প্রাণী ও প্রবাল দেখার অভিজ্ঞতা, আবার কোথাও ছিল সৈকতে সময় কাটানো ও ছবি তোলার সুযোগ।
প্রথমে আমাদের স্নরকেলিংয়ের নিয়ম ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নির্দেশনা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় একের পর এক স্পট ঘোরার পালা।
স্বচ্ছ পানির নিচে রঙিন মাছ ও প্রবাল দেখার অভিজ্ঞতা ছিল দারুণ। সমুদ্রের ওপর থেকে যেমন দ্বীপের সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, তেমনি পানির নিচের জগৎও ভ্রমণকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
মাঝখানে দুপুরের খাবারের বিরতি ছিল। ভালো দিক হলো, আমাদের জনপ্রতি ১০০ রিঙ্গিতের বোট প্যাকেজের মধ্যেই দুপুরের খাবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। খাবার শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হয় পরবর্তী স্পট ঘোরার পালা।
দিনভর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করার পর বিকেলে বোট আমাদের আবার মেরাং জেটিতে নামিয়ে দেয়। সেখান থেকে আমরা নিজেদের থাকার জায়গায় ফিরে যাই।
স্নরকেলিং ট্রিপের সময়সূচি কেমন হতে পারে
রেডাং আইল্যান্ডে স্থানীয় অপারেটরদের ডে ট্রিপে সাধারণত সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন স্পট ঘোরানো হয়। একটি নমুনা সূচি অনুযায়ী, সকাল ৮টায় জেটিতে সমবেত হওয়া ও নিরাপত্তা নির্দেশনা দিয়ে কার্যক্রম শুরু হতে পারে। সকাল সাড়ে ৮টায় বোট ছাড়ার পর পর্যায়ক্রমে কয়েকটি স্নরকেলিং ও দর্শনীয় স্থানে যাওয়া হয়।
সকাল ৯টায় তেলুক কালংয়ের নিমো পয়েন্ট, ১০টায় কচ্ছপ দেখার স্পট এবং ১১টায় পাসির মালদিভসে অবসর ও ছবি তোলার সময় রাখা হতে পারে। দুপুর সাড়ে ১২টায় তেলুক ডালামে খাবারের বিরতির পর বেলা দেড়টায় পাসির আকারে প্রবাল ও মাছ দেখার জন্য স্নরকেলিংয়ের পরিকল্পনা থাকতে পারে।
বিকেলে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পুলাউ লিমা, তেলুক ন্যোর এবং একটি গুহা এলাকায় যাওয়ার সুযোগও থাকতে পারে। এরপর বোটে করে জেটিতে ফিরে আসা হয়।
এটি একটি নমুনা ভ্রমণসূচি। অপারেটরভেদে স্পট ও সময় আলাদা হতে পারে। সমুদ্রের অবস্থা এবং নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করে কোনো কোনো জায়গায় যাওয়া বাতিল বা পরিবর্তিত হতে পারে।
জনপ্রতি মোট খরচ ৬০০ রিঙ্গিত
কুয়ালালামপুর থেকে রেডাং আইল্যান্ড ভ্রমণে আমাদের জনপ্রতি মোট খরচ হয়েছিল প্রায় ৬০০ রিঙ্গিত। এর মধ্যে ছিল বাসভাড়া, দুই রাতের আবাসন, খাবার, স্থানীয় যাতায়াত এবং দ্বীপে ডে ট্রিপের খরচ।
আমাদের বাসের একমুখী ভাড়া ছিল জনপ্রতি ৫৫ রিঙ্গিত। রেডাং আইল্যান্ডে সাতটি স্পট ঘোরার বোট প্যাকেজের জন্য জনপ্রতি খরচ হয়েছিল ১০০ রিঙ্গিত। এই প্যাকেজে দুপুরের খাবারও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যদিকে চারটি কক্ষের জন্য দুই রাতের রিসোর্ট ভাড়া ছিল মোট প্রায় ৮০০ রিঙ্গিত। এর বাইরে স্থানীয় গাড়িভাড়া ও খাবারের খরচও ছিল।
এই হিসাব আমাদের নিজস্ব ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেওয়া। ভ্রমণের সময়, রিসোর্টের ধরন, পরিবহন ও অন্যান্য খরচ অনুযায়ী অন্যদের মোট বাজেট কমবেশি হতে পারে।
যাওয়ার আগে যে বিষয়গুলো মনে রাখবেন
রেডাং আইল্যান্ড ভ্রমণের পরিকল্পনা করলে সম্ভব হলে দ্বীপের ভেতরেই কোনো রিসোর্ট বুক করা সুবিধাজনক হতে পারে। অনেক রিসোর্টের প্যাকেজে থাকা, খাবার, মেরাং জেটি থেকে যাওয়া-আসার বোট এবং স্নরকেলিং ট্রিপ অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে বুকিংয়ের আগে প্যাকেজে ঠিক কী কী সুবিধা রয়েছে, তা নিশ্চিত করে নেওয়া উচিত।
আমাদের মতো দ্বীপের বাইরে থাকলে জেটি পর্যন্ত যাতায়াত এবং খাবারের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হতে পারে। তাই আগে থেকেই পরিবহন ও খাবারের খরচ হিসাব করে রাখা ভালো।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আবহাওয়া। রেডাং আইল্যান্ডে বোট চলাচল ও স্নরকেলিংয়ের কার্যক্রম সমুদ্রের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সমুদ্র উত্তাল থাকলে বোট চলাচল বন্ধ থাকতে পারে, ট্রিপের সময় পরিবর্তিত হতে পারে কিংবা কিছু স্পটে যাওয়া সম্ভব না–ও হতে পারে।
তাই যাত্রার আগে রিসোর্ট বা বোট পরিচালনাকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হয়ে নিন, নির্ধারিত দিনে বোট চলাচল করবে কি না। নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলুন এবং প্রবাল ও সামুদ্রিক প্রাণীর ক্ষতি হয়—এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন।
নীল সমুদ্রের স্মরণীয় এক দিন
দীর্ঘ বাসযাত্রা, থাকার জায়গা নিয়ে বিড়ম্বনা আর উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে রেডাং আইল্যান্ডে পৌঁছানোর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য ছিল স্মরণীয়। এক দিনে সাতটি স্পট ঘুরে দেখা, স্নরকেলিং, দুপুরের খাবার এবং সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ—সব মিলিয়ে ভ্রমণটি ছিল দারুণ।
যাঁরা কুয়ালালামপুর থেকে রেডাং আইল্যান্ড যেতে চান, তাঁরা আগেভাগে বাসের টিকিট ও রিসোর্ট বুক করুন, বোট প্যাকেজের সুবিধাগুলো জেনে নিন এবং আবহাওয়ার খবর নিয়ে যাত্রা করুন। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে প্রায় ৬০০ রিঙ্গিতের বাজেটে আমাদের মতো একটি স্মরণীয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেওয়া সম্ভব হতে পারে।
লেখক: মোস্তাকিম জনি, ভ্রমণপ্রেমী ও ফ্রিল্যান্সার