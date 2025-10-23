চীনে নবম আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নান্দনিক উপস্থাপন
চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অবস্থিত ক্যাপিটল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত আগস্টে অনুষ্ঠিত হলো ‘ক্যাপিটল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নবম আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব’।
উৎসবে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ওমান, নেপাল, রাশিয়া, ইরান, ইরাকসহ মোট ১৯টি দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক স্কুলের ডিন ওয়াং ওয়েই। এতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর দূতাবাস থেকে আগত প্রতিনিধি এবং বেইজিংয়ের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জীবনধারার সম্মিলনে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব হয়ে ওঠে এক অনন্য অভিজ্ঞতার প্ল্যাটফর্ম। এ উৎসব শিক্ষার্থীদের জন্য নিজ নিজ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার এক অসাধারণ সুযোগ। রঙিন পোশাক, বাহারি স্বাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার, সংগীত ও নৃত্যের ছন্দে প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব পরিচয় তুলে ধরে, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আন্তসাংস্কৃতিক বোঝাপড়া ও বন্ধন গড়ে তোলে। এই উৎসব শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্বগুণ ও দলগত দক্ষতা প্রকাশেরও এক কার্যকর মাধ্যম। পাঠ্যক্রমের বাইরের এ ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেদের মননশীলতা ও প্রতিভাকে নতুন মাত্রায় তুলে ধরতে পারে, বিশেষত প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে।
উৎসবের অংশ হিসেবে পোস্টার, ব্যানার ও নৃত্য—এই তিনটি বিভাগে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পোস্টার বিভাগে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের তৈরি পোস্টার দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেইজিংয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিনিধি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাঁদের প্রশংসা করেন। উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় অংশগ্রহণকারী সবার সম্মিলিত ছবি তোলার মাধ্যমে। এই উৎসব শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং একটি অভিজ্ঞতা, যা বিশ্বকে একত্র করে বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যে।