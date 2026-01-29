জাপানে সরস্বতী পূজার ৩১তম বর্ষ উদ্যাপন
জাপানে বসবাসরত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহৎ সংগঠন সার্বজনীন পূজা কমিটি, জাপান-এর উদ্যোগে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে জাপানের সাইতামা সিভিক হল, ইওয়াতসুকি-তে অত্যন্ত আনন্দঘন ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজার ৩১তম বর্ষ সফলভাবে উদ্যাপিত হয়েছে।
বাণী ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজা উপলক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি জাপানের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও পরিসর আরও বৃদ্ধি করে। পুরো আয়োজনজুড়ে জাপানের মাটিতে যেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।
বেলা ১১টা থেকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পূজার কার্যক্রম শুরু হয়। সম্মানিত পুরোহিত মহাশয়ের পরিচালনায় বিভিন্ন পর্বে অঞ্জলি প্রদান ও বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে বিশ্বমানবতার কল্যাণ কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশুদের হাতেখড়ি পর্ব, যা অভিভাবক ও দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক আনন্দ ও আবেগের সৃষ্টি করে।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের সম্মানিত কমার্শিয়াল কাউন্সেলর মোরারজি দেশাই বর্মণ। তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পূজায় অংশগ্রহণ ও অঞ্জলি প্রদান করেন, যা অনুষ্ঠানের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সার্বজনীন পূজা কমিটি, জাপানের সভাপতি বিপ্লব মল্লিক। সাধারণ সম্পাদক অঞ্জন দাস সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। সরস্বতী পূজার তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য দেন উপদেষ্টা সুখেন ব্রহ্ম। এ ছাড়া সহসাধারণ সম্পাদক নিরুপম দাস বক্তব্য দেন।
আলোচনা পর্ব শেষে অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ পর্বে সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তির মাধ্যমে শিল্পীরা দর্শকদের মুগ্ধ করেন। উত্তরণ শিল্পীগোষ্ঠী তাদের মনোজ্ঞ পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। এ ছাড়া কচিকাঁচাদের মধ্যে প্রশংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়।
এবারের পূজা উদ্যাপন অনুষ্ঠানকে সফল ও সার্থক করে তুলতে যাঁরা আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—প্রদীপ কুমার রায়, সঞ্জয় কুমার দেব, উৎপল দত্ত (বাচ্চু), বিজন কুমার মিত্র, কিশোর পাল, রাজীব রক্ষিত, সুমন্ত মজুমদার, সুজন সাহা, রাজীব পাল, সুজিত ব্রহ্ম, শুভাশিস বসু সাগর, কেয়া দাস, চৈতি সাহা, ববিতা পোদ্দার, মৌটুসী দত্ত, ক্ষমা দেব, সুমি দে, অর্পিতা পাল, নারায়ণ বণিক, আশীষ বণিকসহ অনেকে।
সন্ধ্যা আরতির পর উপস্থিত সবার মধ্যে ফলমল ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে দিনব্যাপী এ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।
