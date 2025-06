আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে আবার এসেছি ফিরে!

আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকেই বেশ চঞ্চল, তারপর বাড়ি থেকে পালানোর অভ্যাসও সেই ছোটবেলা থেকেই। এক জায়গায় একটানা বসবাস করতে ভালো লাগে না, তাই হুট করে উড়াল দিই যখন যেখানে যেতে মন চায়।

‘I have climbed highest mountains

I have run through the fields

Only to be with you

But I still haven’t found what I’m looking for!’

বউ পাইছি মাশা আল্লাহ, তিনিও একই রকম। যার ফলে দ্বন্দ্বফন্দ নেই, যা খুশি ইচ্ছা দুজনে তা মিলেমিশে করি। গত সপ্তাহে হঠাৎ সুইডেন ছেড়ে সোজা আফ্রিকা মহাদেশে, তা–ও আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানের এক দ্বীপে এসে উঠেছি। ওই যে বললাম না, এটা ছোটবেলার অভ্যাস। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মধ্যে মাঝেমধ্যে হুট করে ঘর ছেড়ে দূরে কোথাও চলে আসি! তবে সবার পক্ষে সবকিছু হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া অর্থনৈতিক ব্যাপার আছে, তারপর অর্থ থাকলেই কি সবকিছু সবাই করতে পারে? না, পারে না বা করে না। একেকজনের একেক চিন্তাভাবনারও ব্যাপার রয়েছে, যেমন সুযোগ আর সময়ের অপেক্ষায় থাকলে অনেক সময় দেখা যায় তা সহজে মেলে না, বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও দেখা যায় অনেক কিছু করা হয় না! একটা সময় দেখবেন নিজের ঘরবাড়ি, পাশের বা কাজের মানুষগুলোকেও বিরক্তিকর লাগবে। তখন সেখান থেকে নিজেকে ছুটি দিতে হয়। এমন সময় যদি জীবনে আসে, খুব বেশি ব্যস্ততা আর চাপের মাঝে অস্থির হয়ে মন খারাপ করে বসে না থেকে সোজা বেরিয়ে পড়ুন, দেখবেন ভালো লাগবে।