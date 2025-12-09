দূর পরবাস

সিডনিতে প্রাক্তন এনএসইউদের সম্মিলন

কাউসার খান
সিডনি
‘এনএসইউ অ্যালামনাই নাইট ২০২৫’ অনুষ্ঠানের একাংশছবি: অজি এনএসইউয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে

সিডনিতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশের নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এক সম্মিলন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টির অ্যালামনাই সংগঠন ‘অজি এনএসইউয়ারস অ্যাসোসিয়েশনের’ আয়োজনে সিডনির ক্যান্টারবারি লিগ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো ‘এনএসইউ অ্যালামনাই নাইট ২০২৫’ অনুষ্ঠান। এতে বাংলাদেশের বাইরে প্রথমবারের মতো এনএসইউ অ্যালামনাই পরিচিতিপত্র বিতরণ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরীসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও তাঁদের পরিবারদের নিয়ে আয়োজনটি মিলনমেলায় রূপ নেয়। ‘গ্লিটজ অ্যান্ড গ্ল্যামার’ থিমে সাজানো অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যান্ড ‘দ্য ক্রু’-এর পরিবেশনা ছিল মনমাতানো। সঙ্গে ছিল গেম-শো আর ছোট্ট শিশুদের কণ্ঠে বাংলা কবিতার আবৃত্তি।

