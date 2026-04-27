গণতন্ত্রের পৃথিবীতে স্বৈরতন্ত্রের উত্থান
সদ্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের নৈশভোজের সময় যে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে, তা জানার পর আমার মনে কিছু প্রশ্ন ও ভাবনা এসেছে। একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক আয়োজনের মাঝখানে হঠাৎ গুলির শব্দ, আতঙ্ক এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দ্রুত প্রতিক্রিয়া কেবল একটি ঘটনা নয়, বরং আধুনিক রাষ্ট্র, ক্ষমতা এবং নাগরিক নিরাপত্তার সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে ভাবার সুযোগ তৈরি করে।
এই ঘটনাটি কেবল একটি নিরাপত্তা ব্যর্থতার গল্প নয়। এটি এমন এক বাস্তবতার প্রতিফলন, যেখানে রাষ্ট্রের কেন্দ্রেও অনিশ্চয়তা থাকতে পারে এবং ক্ষমতার শীর্ষে থাকা মানুষও হঠাৎ নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হয়। একই সঙ্গে এটি দেখায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকাঠামো কত দ্রুত এবং সংগঠিতভাবে সংকটে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
ঘটনার সময় নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত সক্রিয় হয়, অতিথিদের সুরক্ষিত থাকতে বলা হয় এবং প্রেসিডেন্টকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই দ্রুত প্রতিক্রিয়া রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার একটি দিক তুলে ধরে। তবে একই সঙ্গে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে আসে, এমন উচ্চ নিরাপত্তার পরিবেশেও কীভাবে একজন ব্যক্তি ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো।
এই প্রশ্নটি কেবল যুক্তরাষ্ট্রের নয়, বরং প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য প্রাসঙ্গিক, যেখানে নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং জনআস্থা একসঙ্গে কাজ করার কথা।
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই ঘটনাটি আরও গভীরভাবে ভাবার সুযোগ দেয়। এখানে গণতন্ত্র অনেক সময় প্রক্রিয়াগত কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু তার মূল ভিত্তি অর্থাৎ জনগণের আস্থা, অংশগ্রহণ এবং ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব দুর্বল হয়ে যায়। রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে যে মৌলিক চুক্তি, যেখানে রাষ্ট্র জনগণের নিরাপত্তা, অধিকার এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে, সেই সম্পর্ক প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।
বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার সীমাবদ্ধতা এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন একটি গভীর আস্থার সংকট তৈরি করেছে। ফলে জনগণের একটি বড় অংশ নিজেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনুভব করে না। গণতন্ত্র তখন অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা না হয়ে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।
এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো বিশ্বাসের ভাঙন। যখন মানুষ মনে করে তার ভোট, মতামত বা অংশগ্রহণ বাস্তব সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে না, তখন রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক দুর্বল হয়ে যায়। এই দূরত্বই রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে, যা কোনো প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে সমাধান করা সম্ভব নয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ঘটনা দেখায়, শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও ঝুঁকি থাকে, কিন্তু সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত সক্রিয় হয়ে সংকট মোকাবিলা করে। অন্যদিকে দুর্বল বা সংকটাপন্ন গণতন্ত্রে সমস্যা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক বাস্তবতায় পরিণত হয় এবং জনগণ পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আস্থা হারিয়ে ফেলে।
বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্র কি কেবল নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নাকি এটি একটি ধারাবাহিক আস্থা, ন্যায্যতা এবং অংশগ্রহণের ব্যবস্থা। যদি এটি কেবল প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে বৈষম্য ও অবিশ্বাস আরও গভীর হবে। আর যদি এটি জনগণের অংশগ্রহণ ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, তাহলে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরি হতে পারে।
শেষ পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনা আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। রাষ্ট্র কি শুধুই ক্ষমতার কাঠামো, নাকি এটি জনগণের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং আস্থার যৌথ প্রতিশ্রুতি। এই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে একটি সমাজ গণতন্ত্রকে কেবল নামমাত্রভাবে ধারণ করবে, নাকি তাকে জীবন্ত বাস্তবতায় রূপ দেবে।
বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো একটি গভীর ইঙ্গিত বহন করে। গণতন্ত্রের কথা ছিল, সকল মানুষের অধিকার তার ছাতার নিচে প্রতিষ্ঠিত হবে। একটি নিরাপত্তাব্যবস্থা থাকবে, যেখানে মানুষের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা থাকবে এবং বৈষম্য দূর হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই পথে এগোচ্ছি, নাকি ভিন্ন বাস্তবতা তৈরি করছি?
গণতন্ত্র কি সত্যিই সেই মানবিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে, নাকি এটি ধীরে ধীরে কেবল ক্ষমতার কাঠামোতে পরিণত হচ্ছে?
আমরা কি অস্ত্রের শক্তি ব্যবহার করে পৃথিবী গড়বো, নাকি মানবতার জন্য একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবো?
এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই নির্ধারণ করবে আমাদের ভবিষ্যৎ।
* লেখক: রহমান মৃধা, সুইডেন