কুয়েতে সামার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন প্রবাসী বাংলাদেশিরা

কুয়েতে সামার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন প্রবাসী বাংলাদেশিরা
কুয়েতে সামার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শিরোপা জিতেছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দল বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব। কুয়েতে বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সামার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫। দীর্ঘ তিন মাসের খেলা শেষে ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় গত শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি ২০২৬)।
বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কুয়েতের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. সোহরাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে এবং ইসমাইল সোবহান ও আতিউরজ্জামানের সঞ্চালনায় শুক্রবার আল রাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন টুর্নামেন্টের উপদেষ্টা মো. মাইন উদ্দিন। বিশেষ অতিথি অপারেশন চেয়ারম্যান মীর মোশাররফ হোসেন, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সংগঠনের উপদেষ্টা সাংবাদিক মঈন উদ্দিন সরকার সুমন, টুর্নামেন্ট উপদেষ্টা আক্তার উজ্জামান মোহাম্মদ শামস, শফিকুল ইসলাম, গোল্ডেন সালিম খান, সংগঠনের সহসভাপতি কাশেদুল হোসেন, আবুল হাসেম, সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জাম হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার কালামসহ অসংখ্য ক্রিকেটপ্রেমী প্রবাসীরা।
টুর্নামেন্টে বাংলাদেশসহ পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মোট ১০টি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী দলগুলো হলো গুজরাট ক্রিকেট ক্লাব, জে.কে. ওয়ারিয়র্স, আলফা ক্রিকেট ক্লাব, গাল্ফ ক্যাভাল, জিলিব প্রবাসী ক্লাব, শাহা জি ইলেভেন, বেঙ্গল অ্যাভেঞ্জারস, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স, বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব ও জেলিব নাইট রাইডার্স। প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে আয়োজিত টুর্নামেন্টের প্রশংসা করে বিদেশি খেলোয়াড়েরা জানান, বাংলাদেশি কমিউনিটি খুব সুন্দরভাবে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে।
ফাইনাল ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় জেলিব নাইট রাইডার্স। নির্ধারিত ২০ ওভারে তারা ৮ উইকেটে তোলে ১৯৪ রান। ব্যাট করতে নেমে বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব শুরুতে কিছুটা চাপে পড়ে। তবে শেষ পর্যায়ে সোহাগ জাসিমের ব্যাটে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে দলটি। সোহাগ জাসিম ৩৬ বলে ৮০ রানের এক দৃষ্টিনন্দন ইনিংস খেলেন। অসাধারণ এই পারফরম্যান্সের জন্য তাঁকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত করা হয়। নির্ধারিত ১৮ দশমিক ১ ওভারে ১৯৮ রান সংগ্রহ করে তিন উইকেটে জয় পায় বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব।
আয়োজকেরা জানান, প্রবাসীদের সহযোগিতা পেলে ভবিষ্যতে আরও বড় ও সুন্দর টুর্নামেন্ট আয়োজন করা সম্ভব হবে। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন অতিথিরা। প্রধান অতিথি মো. মাইন উদ্দিন বলেন, এ আয়োজন প্রমাণ করে প্রবাসেও খেলাধুলার মাধ্যমে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে সক্রিয় বাংলাদেশিরা। বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ক্রীড়ার মাধ্যমে সৌহার্দ্য আর সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এ উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে অন্য দেশের প্রবাসী খেলোয়াড়দের কাছেও।
