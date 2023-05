আমার নিজস্ব একখণ্ড অপরাহ্ উইনফ্রে

সে–ও খুব খুশি বলে উঠল, ‘আমি জানতাম।’ এ কথা কেন বলেছিল, এখনো জানি না। এরপর আবারও মেইল করলাম, উত্তর এল। অপরাহ্ তখন ছুটিতে। একটি রিসোর্টের ব্যালকনিতে বসে ‘চা’ খেতে খেতে ছোট্ট ইলেকট্রনিক চিঠিতে লিখেছিলেন, "I’ve been sitting in a cold, rainy, Chicago drinking Chai Tea (and yes splurged on a croissant) I hear so many of you saying you’re sad to see the show leave, Instead of sadness. I hope you will channeal the energy of hopefulness you received form the show in whatever form it gave to you. No sadness from me, I look forward to my next chapter on own.’ এভাবে বেশ কয়েক মাস কাটল। আমার ইলেকট্রনিক চিঠির উত্তরে এই বিশাল মানুষটির উত্তর। অদ্ভুত ব্যাপার।

লিখতেন অদ্ভুত সব কথা। এরপরের মেইলটি আসে ২ জুন। তখন তিনি ছুটিতে। লিখেছেন, ‘Now fainally away on vaca...Relaxing, Trying not to eat too much, but had 2 slices of the best pizza ever in life today, white truffle".

"My new ambition is to make a treasure, of the small moments.

All of your eamils are mini treasures.

As was that white truffle pizza-Oprah.