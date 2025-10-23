পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবু জাকারিয়া

পুরস্কার পেলেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবু জাকারিয়া
আন্তর্জাতিক মেডিকেল ফিজিক্স সংস্থা (আইওএমপি) বাংলাদেশি বিজ্ঞানী অধ্যাপক গোলাম আবু জাকারিয়াকে ২০২৫ সালের হ্যারল্ড জোন্স মেডেল প্রদান করছে। এটি মেডিকেল ফিজিক্সের ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার। গোলাম আবু জাকারিয়া বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জার্মান প্রবাসী একজন মেডিকেল ফিজিসিস্ট। তিনি রেডিয়েশন অনকোলজি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ও ডায়াগনস্টিক রেডিওলজিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
একজন সহকর্মী আইওএমপি-এর ওয়েবসাইটে সংবাদটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক জাকারিয়াকে জানান। এরপর আইওএমপির প্রেসিডেন্ট নিজে অধ্যাপক জাকারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়ে অবহিত করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেডে ছয় দিনব্যাপী ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন মেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে অধ্যাপক জাকারিয়াকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এই সম্মেলন প্রতি তিন বছর পরপর অনুষ্ঠিত হয়।
জার্মান সোসাইটি ফর মেডিকেল ফিজিক্স তাদের দীর্ঘদিনের সদস্য অধ্যাপক গোলাম আবু জাকারিয়াকে নিজেদের ওয়েবসাইটে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছে, ‘এই পুরস্কারের মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ অবদান, বিশেষ করে গবেষণা, ক্লিনিক্যাল উদ্ভাবন ও শিক্ষা ক্ষেত্রে সম্মানিত করা হয়েছে।’
গোলাম আবু জাকারিয়ার জীবন ও কর্ম
অধ্যাপক গোলাম আবু জাকারিয়া ১৯৫৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাংলাদেশের নওগাঁয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) পড়াকালীন ১৯৭২ সালে জার্মান সরকারের বৃত্তি নিয়ে জার্মানিতে যান। ১৯৭৮ সালে মার্টিন লুথার ইউনিভার্সিটি অব হালে-ভিটেনবার্গ থেকে পদার্থবিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে ইউনিভার্সিটি অব গেটিনজেন থেকে পোস্টগ্র্যাজুয়েট সম্পন্ন করেন। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডিস্টিংশনসহ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে মেডিকেল ফিজিক্সে রেসিডেন্সি শেষ করেন।
পেশাগতভাবে ৩০ বছরের বেশি সময় ইউনিভার্সিটি অব কোলোনের গুমারসবাখ একাডেমিক টিচিং হাসপাতালের মেডিকেল রেডিয়েশন ফিজিক্স বিভাগের প্রধান এবং চিফ মেডিকেল ফিজিসিস্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অধ্যাপক গোলাম আবু জাকারিয়া। অধ্যাপক গোলাম আবু জাকারিয়া ২০০০ সালে গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর মেডিকেল ফিজিক্স অ্যান্ড ক্যানসার রিসার্চ প্রতিষ্ঠা করেন, যা বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।