দূর পরবাস

মানবতা

লেখা:
জাহান সৈয়দ মিনা, ওকভিল, অন্টারিও, কানাডা
অলংকরণ: মাসুক হেলাল

আলো আঁধারের বৈচিত্র্যে গড়া মানবজীবন,
একই বুকে প্রেম আর ক্রোধের সংমিশ্রণ।
বিচিত্র এই মানবহৃদয় বিস্ময়কর তার চরিত্র,
বিশ্লেষণে মনে হয় এ যেন এক মহাসমুদ্র।
সৃষ্টি করেছেন বিধাতা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবজাতি,
বুদ্ধি-বিবেচনায় সমৃদ্ধ, অন্তরে জ্বেলে প্রেমের বাতি।
তবুও লোভ-লালসার শিকারে মানুষ দিশেহারা,
সত্যের মুখোশ পরে মিথ্যার সাগরে অবগাহে ওরা।
ছোট ছোট গল্প দিয়ে তৈরি হয় মানুষের জীবন,  
কান্না-হাসি সুখ-দুঃখ আর দুনয়নে ভরা অজস্র স্বপন।
দুদিনের এই পৃথিবীতে মানুষের নেই তো সময় বেশি,  
তবুও অসৎ কাজে লিপ্ত না হয়ে পারে না থাকতে খুশি।  
মানবচরিত্র বোঝা ভারি দায় এ যেন এক গোলকধাঁধা,
ভালো আর মন্দ সে তো নেই কোনো ছকে বাঁধা।
মানবহৃদয় যেন এক বিস্ময় ভুবন চির অনন্ত,
কখনো রুদ্র কঠিন আবার কখনো অনাবিল শান্ত।
মানুষ নিজেকে হারিয়ে যখন খুঁজে পেতে চায়,
মানবতা তখন সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখায়।
সত্য-অসত্য এবং পাপ-পুণ্যের এই খেলায়,
মানবতা নীরবে এসে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়।

