থ্যাংকস গিভিং ডে: কৃতজ্ঞতা, ইতিহাস ও আমেরিকান ঐতিহ্য
প্রতিবছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে পালিত হয় ‘থ্যাংকসগিভিং ডে’ বা কৃতজ্ঞতা দিবস। এটি আমেরিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ছুটির দিন। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধন, মানবিক মূল্যবোধ এবং জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক বিশেষ উপলক্ষ দিনটি। এদিন আমেরিকার লাখ লাখ মানুষ কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। তাঁরা একসঙ্গে খাবার খান, আনন্দ করেন এবং জীবনে পাওয়া আশীর্বাদ ও ভালো বিষয়গুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
থ্যাংকসগিভিং ডের ইতিহাস প্রায় চার শ বছরের পুরোনো। এর সূচনা ঘটে ১৬২০ সালে, যখন ইংল্যান্ড থেকে একদল ইউরোপীয় অভিবাসী ধর্মীয় স্বাধীনতা ও উন্নত জীবনের আশায় জাহাজে করে উত্তর আমেরিকায় এসে পৌঁছান। তাঁদের অনেকেই পরিচিত ছিলেন পিলগ্রিম (Pilgrims) নামে। তাঁরা ম্যাসাচুসেটসের বর্তমান প্লাইমাউথ এলাকায় বসতি স্থাপন করেন।
নতুন পরিবেশ, কঠিন আবহাওয়া, খাদ্যসংকট ও নানা রোগব্যাধির কারণে তাঁদের প্রথম শীতকাল ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ। অনেক অভিবাসী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদস্য ওয়াম্পানোয়াগ (Wampanoag) সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করেন। বিশেষ করে স্থানীয় পরিবেশে কীভাবে ফসল ফলাতে হয়, মাছ ধরতে হয় এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে হয়, সে বিষয়ে তাঁরা অভিবাসীদের সহযোগিতা করেছিলেন।
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১৬২১ সালের শরৎকালে পিলগ্রিমরা তাঁদের প্রথম সফল ফসল ঘরে তোলার আনন্দে একটি ভোজের আয়োজন করেন। ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী, এ উৎসবে স্থানীয় ওয়াম্পানোয়াগ জনগোষ্ঠীর সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রায় তিন দিন ধরে চলা এ আয়োজনকে আমেরিকার প্রচলিত থ্যাংকসগিভিং ঐতিহ্যের অন্যতম ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
তবে মনে রাখা প্রয়োজন, ১৬২১ সালের সে আয়োজনকে তখন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় থ্যাংকসগিভিং দিবস বলা হতো না। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বিশেষ দিন পালিত হয়েছে।
১৭৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন ২৬ নভেম্বরকে জাতীয়ভাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনার দিন হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। তবে এটি প্রতিবছর নিয়মিত পালিত হতো না।
১৮৬৩ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারকে জাতীয় থ্যাংকসগিভিং দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতির মানুষের মধ্যে ঐক্য, সহমর্মিতা ও দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। ১৯৪১ সালে মার্কিন কংগ্রেস আইন করে নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবারকে স্থায়ীভাবে থ্যাংকসগিভিং ডে হিসেবে নির্ধারণ করে। সেই থেকে প্রতিবছর দিনটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
থ্যাংকসগিভিং ডে মূলত পারিবারিক পুনর্মিলনের উৎসব। এদিন অধিকাংশ সরকারি অফিস, স্কুল, কলেজ ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। অনেকেই কয়েক দিন আগে থেকেই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এক শহর থেকে অন্য শহরে কিংবা এক অঙ্গরাজ্য থেকে অন্য অঙ্গরাজ্যে ভ্রমণ করেন। বছরের অন্যতম ব্যস্ত ভ্রমণের সময় এটি।
দিনটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হলো ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক ভোজ। সাধারণত বাড়ির সবাই মিলে রান্নাবান্না করেন। খাবারের তালিকায় থাকে রোস্ট করা টার্কি, ম্যাশড পটেটো, গ্রেভি, ক্র্যানবেরি সস, বিভিন্ন ধরনের সবজি, মিষ্টি আলু, পাম্পকিন পাই ও অ্যাপল পাই। টার্কি এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হওয়ায় অনেক সময় থ্যাংকসগিভিংকে অনানুষ্ঠানিকভাবে ‘টার্কি ডে’ও বলা হয়।
খাবার গ্রহণের আগে পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় একে একে তাঁদের জীবনের ভালো দিকগুলো তুলে ধরেন এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কেউ চাকরি, সুস্বাস্থ্য, সন্তান, পরিবার কিংবা জীবনের নতুন কোনো অর্জনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। কেউ আবার কঠিন সময় পার করে নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান।
এদিন টেলিভিশনে বিশেষ কিছু অনুষ্ঠান দেখারও প্রচলন রয়েছে। নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিখ্যাত ম্যাসিস থ্যাংকসগিভিং ডে প্যারেড দেখতে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ ভিড় করেন। বিশাল আকৃতির বেলুন, সংগীত, নৃত্য ও বর্ণিল শোভাযাত্রা এ আয়োজনকে উৎসবমুখর করে তোলে। এ ছাড়া আমেরিকান ফুটবল খেলা দেখা থ্যাংকসগিভিংয়ের জনপ্রিয় ঐতিহ্য। অনেক পরিবার একসঙ্গে বসে খেলা উপভোগ করে।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মানবিক সহযোগিতা। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, গির্জা, মসজিদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান দরিদ্র, গৃহহীন ও অসহায় মানুষের মধ্যে বিনা মূল্যে খাবার বিতরণ করে। অনেকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। ফলে দিনটি শুধু নিজের পরিবারের আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; অন্য মানুষের মুখে হাসি ফোটানোরও একটি উপলক্ষ হয়ে ওঠে।
থ্যাংকসগিভিংয়ের ইতিহাসের একটি সংবেদনশীল দিকও রয়েছে। ইউরোপীয় অভিবাসীদের আগমনের পর উত্তর আমেরিকার আদিবাসী জনগোষ্ঠী নানা ধরনের ভূমি হারানো, সংঘাত, রোগব্যাধি ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। তাই অনেক আদিবাসী আমেরিকান ১৬২১ সালের ঘটনাকে শুধু বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার গল্প হিসেবে দেখেন না। তাঁদের কাছে এটি আদিবাসীদের দীর্ঘ বঞ্চনা ও ঐতিহাসিক ক্ষতির স্মরণও বটে। এ কারণে কিছু আদিবাসী সংগঠন থ্যাংকসগিভিংয়ের দিনটিকে ‘ন্যাশনাল ডে অব মর্নিং’ বা জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে। ইতিহাসের এদিকটিও জানা ও সম্মান করা প্রয়োজন।
থ্যাংকসগিভিং ডে কেবল আমেরিকানদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব নয়; এর মধ্যে রয়েছে একটি সর্বজনীন মানবিক শিক্ষা। আমরা প্রতিদিন জীবনের নানা ব্যস্ততায় পরিবার, বন্ধু, সুস্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও চারপাশের মানুষের অবদানকে অনেক সময় স্বাভাবিক বলে ধরে নিই। অথচ জীবনে পাওয়া প্রতিটি ভালো বিষয়ই কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য।
আমেরিকায় বসবাস করতে গিয়ে আমি দেখেছি, দিনটি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে একটি সাধারণ আনন্দের জায়গায় একত্র করে। অভিবাসী হিসেবে আমরাও এ উৎসবের আনন্দে অংশ নিতে পারি। নিজের পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশাপাশি সমাজের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি।
আমার কাছে থ্যাংকসগিভিংয়ের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো, জীবনে আমরা কী পাইনি, শুধু তার হিসাব না করে কী পেয়েছি, তা উপলব্ধি করা। কৃতজ্ঞতা মানুষকে বিনয়ী করে, সম্পর্ককে গভীর করে এবং সমাজে সহমর্মিতা বাড়ায়।
সবাইকে থ্যাংকসগিভিং ডের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমাদের সবার জীবন হোক শান্তি, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।
লেখক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে