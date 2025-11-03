বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ডিজাস্টার রিলিফ কমিটির নতুন কমিটি, নেতৃত্বে আজাদ আলম

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ডিজাস্টার রিলিফ কমিটির নতুন কমিটি, নেতৃত্বে আজাদ আলম
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক প্রবাসী দাতব্য সংস্থা ‘বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ডিজাস্টার রিলিফ কমিটি’ (বিএডিআরসি)-এর দুই বছর মেয়াদি নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হয়েছে। সম্প্রতি সিডনির অনুষ্ঠিত সংস্থাটির বার্ষিক সাধারণ সভায় এই কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়।
নির্বাচন কমিশনার রহমত উল্লাহর পরিচালনায় নির্বাচনে আজাদুল আলম সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হন এবং জুবায়ের মিয়া সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। এ ছাড়া, সহসভাপতি নির্মাল্য তালুকদার, কোষাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক শাহরিয়ার চৌধুরী, জনসংযোগ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন আহমেদ, সদস্য পদে আফসার আহমেদ, মাকসুদুল বারী, নারায়ণ দাস, আবুল ওয়ালী ইসলাম, সালাহউদ্দিন সিরাজী, মো. হায়দার আলী খান, তৌফিকুল ইসলাম সোহান ও ফারুক ইকবাল।
১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ এবং বিভিন্ন সময়ে বন্যাদুর্গত মানুষদের মধে৵ ত্রাণ বিতরণের মতো জনহিতকর কাজে জড়িত।
