মিশিগানে পিঠা উৎসব ও মকরসংক্রান্তি উদ্যাপিত
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পিঠা উৎসব ও মকরসংক্রান্তি উদ্যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন, মন্দির ও প্রতিষ্ঠানে পূজা, কীর্তন, নগরপরিক্রমা ও পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুলসংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
দুর্গা টেম্পল—
ট্রয়েট সিটির দুর্গামন্দিরে ১৮ জানুয়ারি রোববার পিঠা উৎসব ও মকরসংক্রান্তি উদ্যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মন্দিরে সারা দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে পূজা, গীতা পাঠ, কীর্তন, নগরপরিক্রমা করা হয়। প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক ভক্ত পিঠা নিয়ে মন্দিরে আসেন। বিশেষ করে নারীরা পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য মিশিগানের বিভিন্ন শহর—ডেট্রয়েট, হ্যাট্রাম্যাক, ওয়ারেন, স্টার্লিং হাইটস, ট্রয়, মেডিসন হাইটস থেকে মন্দিরে আসেন। মন্দিরের হলরুমে পিঠা প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নারীরা রকমারি স্বাদের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধরনের পিঠা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৬০–এর অধিক প্রতিযোগী শতাধিক ট্রেতে বিভিন্ন রকমের পিঠা নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সবাই পিঠার স্বাদ নেন। বিচারকেরা পিঠার স্বাদ, পরিমাণ ও মানের ওপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেন। বিচারক ছিলেন আশীষ চক্রবর্তী, খোকন দাশ ও মিনতি চৌধুরী। প্রথম পুরস্কার পান দীপা সূত্রধর, দ্বিতীয় পুরস্কার মেরি ধর ও তৃতীয় পুরস্কার পান রাধারানী। এ ছাড়া পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সবাইকে একটি করে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুলসংখ্যক ভক্ত, বিশেষ করে নারীরা যে রকমারি পিঠা নিয়ে মন্দিরে আসেন, এ জন্য মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেশ সূত্রধর সবাইকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল সূত্রধর এবং মন্দিরের মিডিয়া ও পাবলিকেশন ডিরেকটর, সাংবাদিক পার্থ দেব।
শিবমন্দির—
ওয়ারেন সিটির শিবমন্দিরে ১৭ জানুয়ারি শনিবার পিঠা উৎসব ও মকরসংক্রান্তি উদ্যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে পূজা, কীর্তন ও পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্দিরের ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিচারকদের রায়ে পিঠা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন রত্নাদেবী, দ্বিতীয় হন কৃষ্ণা শুক্লা এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন অনন্যা দাশ বহ্নি।
১৮ জানুয়ারি রোববার ওয়ারেন সিটির কালীমন্দিরেও মকরসংক্রান্তি ও পিঠা উৎসব উদ্যাপিত হয়েছে। এ ছাড়া ১৮ জানুয়ারি হ্যামট্রাম্যাকের রাধাকৃষ্ণ টেম্পলে পিঠা উৎসব উদ্যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মন্দিরে পূজা, কীর্তন, নগরপরিক্রমা, পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
বিগত কয়েক সপ্তাহে মিশিগানের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হ্যামট্রাম্যাক ও ওয়ারেনের বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।