মেঘের ওপর বাড়ি: মৃত্যুঞ্জয়ী হুমায়ূন আহমেদ

বিজ্ঞান বলছে, সময় বলে কিছু নেই। সময় মানুষের কল্পনা। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একইসঙ্গে আছে। আবার বলা হচ্ছে, Past is never dead. In fact, it is not ever past. মৃত্যুর পরের জগতে সময়ের ধারণা কী? সেখানে তো সময় থাকার কথা না। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল ধরে। সূর্য একসময় বামন নক্ষত্র হয়ে পৃথিবী গিলে খাবে। এনট্রপি বাড়তে বাড়তে সর্বশেষ সীমায় পৌঁছাবে। পুরো বিশ্বব্রম্মাণ্ড হবে হিমশীতল। কোন তাপ-পার্থক্য না থাকায় ওয়ার্কেবল এনার্জি পাওয়া যাবে না। বিশ্বব্রম্মাণ্ডের করুণ মৃত্যু হবে। এখানে বইয়ের ভূমিকায় দেয়া এডগার অ্যালান পোর কবিতার লাইনগুলো প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে—

All the heavens, seem to twinkle

With a crystalline delight;

Keeping time, time, time,

In a sort of Runic rhyme,

To the tintinnabulation that so musically wells

From the bells, bells, bells, bells,

Bells, bells, bells—

মানুষ কোত্থেকে এসেছে, তা–ই সে জানে না। কোথায় যাবে, সে জানবে কীভাবে? তাহলে প্রশ্ন করা হচ্ছে, মানুষ কি শুধু একজন অবজার্ভার। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভাষায় অবজার্ভার এমন একজন, যার উপস্থিতি ছাড়া কোন ঘটনা ঘটবে না। কিংবা ঘটনা ঘটবে কি না, তা অবজার্ভারের উপর নির্ভর করবে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চন্দ্রের পাশেই বড় একখন্ড মেঘ। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে, আকাশের চাঁদ একই সঙ্গে মেঘে ঢাকা এবং মেঘমুক্ত। একজন অবজার্ভার যখন চাঁদের দিকে তাকাবে তখনই শুধু নির্ধারিত হবে চাঁদ মেঘমুক্ত, না মেঘে ঢাকা। তাহলে আমাদেরকেও কি কেউ একজন দেখছে। সেই কেউটা কে? A Divine Observer. পবিত্র দর্শক, যিনি সবকিছুই দেখেন।