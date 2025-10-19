বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উদ্যাপন
চীনে বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি গত মঙ্গলবার বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং-এর আয়োজনে ও চায়নিজ পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চীনের ১৪তম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস স্ট্যান্ডিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান লুওসাং জিয়াংছুন। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চায়নিজ পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর ফ্রেন্ডশিপ উইথ ফরেন কান্ট্রিজ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট লু সিয়াংদং, সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী লিউ বিন, মেজর জেনারেল জাং বাওছুন প্রমুখ।
বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. নাজমুল ইসলাম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে দুই দেশের মধ্যকার ঐতিহাসিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেন এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতা আরও জোরদার করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা আগামী ৫০ বছরে আমাদের কৌশলগত অংশীদারত্বকে আরও গতিশীল ও অর্থবহ করে গড়ে তুলব।’
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে স্মারক খাম ও বিশেষ ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া বিশিষ্ট অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে কেক কেটে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি উদ্যাপন করেন।
বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের একজন সাবেক রাষ্ট্রদূতসহ মোট তিনজন বিশিষ্ট চীনা নাগরিক ও দুইটি প্রতিষ্ঠানকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা প্রদান করা হয়।
সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের শিল্পী ইমন চৌধুরী ও তাঁর দল ‘বেঙ্গল সিম্ফনি’ এবং ‘ডি রকস্টার’ তারকা শুভ ও অনি হাসান অংশ নেন। তাঁরা লালন সাঁই, হাসন রাজা, শাহ আব্দুল করিম, আব্বাসউদ্দীন ও আইয়ুব বাচ্চুর গান পরিবেশন করে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। তা ছাড়া চীনের শিশু-কিশোরেরা নৃত্য পরিবেশন করে, যা দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পর্যটন, বিনিয়োগের সুযোগ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় ভিডিও চিত্র ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে। অতিথিদের বাংলাদেশি পাটের তৈরি ব্যাগ, ম্যাগাজিন ও পর্যটনবিষয়ক প্রকাশনা উপহার দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের মোট ৩০০ জনের বেশি রাষ্ট্রদূত, চীনা সরকারি কর্মকর্তা, সাবেক রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী ও প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন।