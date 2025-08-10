লন্ডনে গ্লোবাল ইয়ুথ সামিট, বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈশ্বিক তরুণদের যুক্ত করার প্রত্যয়
বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশি তরুণদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসে বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে কাজ করছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট। সম্প্রতি সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের (সিবিআরওয়াইডি) উদ্যোগে গতকাল শনিবার লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিপলস প্যালেস হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্লোবাল ইয়ুথ সামিট ২০২৫। যেখানে যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশি তরুণ পেশাজীবী, গবেষক ও তরুণ নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকরা অংশগ্রহণ করেন।
সামিটে অংশ নিয়ে বৈশ্বিক বিজ্ঞানী, গবেষক ও বিভিন্ন পেশায় কর্মরত পেশাজীবীরা আগামীর বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে তাদের কর্ম অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। সুযোগ পেলে বাংলাদেশের উন্নয়নে তাঁদের পেশাগত জীবনে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের আহ্বায়ক আলিয়ার হোসেন, সহ-আহ্বায়ক মুজিবুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্যসচিব আবদুল্লাহ মাহমুদের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটিতে বৈশ্বিক বিভিন্ন পেশাজীবীর মধ্যে অংশ নেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড রবার্টস, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহদী আমিন, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুলের এক্সিকিউটিভ ডিন অধ্যাপক জোনাথন লিউ, একাডেমিক ওয়েস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটির জ্বালানি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবিষয়ক পরামর্শক মালাক হামদান আল-নাঈমি, রাজনৈতিক বিশ্লেষক শাফকাত রাব্বিসহ অনেকে।
আহ্বায়ক আলিয়ার হোসেন বলেন, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ব্রিটিশ বাংলাদেশি পেশাজীবীদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কীভাবে গড়া যায়, কীভাবে উন্নয়ন প্রকল্পে তরুণদের যুক্ত করা যায়, সবুজ রাজনীতি ও সুশাসনের মতো বিষয়গুলোতে তরুণদের কীভাবে যুক্ত করা যায়, সে উদ্দেশ্যেই আমাদের এই সামিট, যাতে করে ভবিষ্যতে আমরা একটি সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে পারি।
সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্যসচিব আবদুল্লাহ মাহমুদ বলেন, ‘বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় সহযোগী থিঙ্কট্যাংক হিসেবে ভূমিকা রাখতে চায় সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড ইউথ ডেভেলপমেন্ট। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু, যুব উন্নয়ন, নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো বিষয়গুলো সামনে রেখে বৈশ্বিক বিভিন্ন পর্যায়ের দক্ষ অভিজ্ঞ পেশাজীবী ও তরুণদের মেধা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে চাই আমরা।’
আয়োজকেরা মনে করেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত তরুণদের মেধা ও উদ্যম বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে এবং জাতিসংঘ–ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (ইউএন এজেন্ডা ২০৩০) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সেন্টার ফর বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট।
উল্লেখ্য, ‘একটি সবুজ ও টেকসই বাংলাদেশের জন্য বৈশ্বিক প্রতিভার সংযোজন’ স্লোগানে সংস্থাটি তরুণ পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, গবেষক ও বৈশ্বিক বাংলাদেশি নেতৃত্বকে একত্র করছে। তরুণদের সংযুক্ত করে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের সামিটের মাধ্যমে নতুন ধারণা ও অভিজ্ঞতার বিনিময় সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যের কথা জানান আয়োজকেরা।
