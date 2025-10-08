মেলবোর্নে আইইউটির মিলনমেলা
দূর পরবাসে জীবনের গল্প, নানা আয়োজনের খবর, ভিডিও, ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: [email protected]
অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হলো ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) মিলনমেলা। গত শনিবার (৪ অক্টোবর) মেলবোর্নের ঐতিহাসিক ও আইকনিক সেন্ট কিল্ডা টাউন হলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইউটির সাবেক ও দীর্ঘকালীন উপাচার্য ফজলে এলাহি, যাঁর অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে। যদিও এটি মূলত একটি মিলনমেলা, আইইউটির ঐতিহ্য অনুযায়ী এ আয়োজনকে বলা হয় ‘গরু পার্টি’, যেখানে প্রতিবছর বিদায়ী ব্যাচ তাদের জুনিয়রদের জন্য আস্ত গরু দিয়ে ভোজের আয়োজন করে, যা এক আবেগঘন বিদায়ী সংবর্ধনায় পরিণত হয়।
বিদেশে অবস্থানরত প্রাক্তন আইইউটিয়ানরাও দীর্ঘদিন ধরে একই ধারাবাহিকতায় ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় এ ধরনের মিলনমেলা আয়োজন করে আসছেন। অস্ট্রেলিয়ায় এই অনুষ্ঠান প্রতিবছর বিভিন্ন স্টেট ক্যাপিটালে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠিত হয়—গত বছর অ্যাডিলেডে, এ বছর মেলবোর্নে এবং আগামী ২০২৬ সালে আয়োজক হিসেবে সিডনি নির্ধারিত হয়েছে।
অনুষ্ঠান শুরু হয় কোরআন তিলাওয়াত এবং অ্যাবঅরিজিন অস্ট্রেলিয়ানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। এরপর বাচ্চাদের পরিবেশনায় নাচ ও গান দর্শকদের মন জয় করে। মেলবোর্নের বিশিষ্ট বাংলা সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা মৌলি, যিনি একজন আইইউটি অ্যালামনাইয়ের সহধর্মিণী, একক সংগীত পরিবেশন করেন।
বিভিন্ন দেশের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছাবার্তা এবং প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর শুরু হয় নাটক, নাচ, গান ও আবৃত্তির পর্ব। অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে অস্ট্রেলিয়ান আইইউটিয়ানদের নিজস্ব ব্যান্ডের আয়োজিত অ্যাকুস্টিক নাইট পারফরম্যান্সের মাধ্যমে, যা উপস্থিত সবার কাছে রাতটিকে পরিণত করে একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতিতে।
বিজ্ঞপ্তি