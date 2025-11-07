দূর পরবাস

অভিবাসীদের শহরে একজন মেয়র মামদানি

লেখা:
ফারহানা আহমেদ লিসা, আমেরিকা
নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানিছবি: এএফপি

নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ ছিল টানটান উত্তেজনাপূর্ণ একটা দিন। বিভিন্ন অঙ্গরাজ‍্যে ভোট হয়েছে। সবার চোখ ছিল গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক জোহরান মামদানির দিকে। তিনি জিতেছেন বিপুল ভোটে। ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ মুসলমান অভিবাসী মেয়র নিউইয়র্ক শহরের মতো জনবহুল একটা শহরের। তিনি লড়বেন সাধারণ মানুষের জন‍্য, যাতে তাঁরা ক্রয়ক্ষমতার মধ‍্যে বাড়ি ভাড়া করতে পারেন, খাদ‍্যসহ নিত‍্যপ্রয়োজনীয় সব পণ্য কিনতে পারেন এবং ফ্রি বা ক্রয়ক্ষমতার মধ‍্যে গণপরিবহনের সুযোগ পান। পুঁজিবাদী সমাজের জন‍্য এটা শিক্ষা। মজার ব‍্যাপার হচ্ছে গত বছরই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্রয়ক্ষমতার মধ‍্যে পণ্য নিয়ে আসবেন এবং আমেরিকাকেই প্রাধান‍্য দেবেন বলে জিতেছেন মানুষের মন।

মামদানি শুধু বাক্‌সর্বস্ব নন। তিনি ধনীদের ট‍্যাক্স মাত্র দুই পার্সেন্ট বাড়িয়ে গরিবদের এ সুযোগগুলো দিতে পারবেন বলে চিন্তা করছেন। এই পরিবর্তনে ধনীরা এ শহর ছেড়ে গেলেও তাঁদের রেখে যাওয়া জায়গায় ক্রয়ক্ষমতার মধ‍্যে ভাড়া বাড়ি তৈরি করা সম্ভব। আয় আর ব‍্যয়ের একটা সামঞ্জস্য আসবে। পৃথিবীতে আশপাশের সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা ছাড়া নিজে একা একা খুব ভালো থাকার চেষ্টা করা একটা হাস‍্যকর বোকামি। জেতার পর মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, ‘এই শহর অভিবাসীদের গড়া, অভিবাসীদের জন‍্য।’

সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট বলে একটা বিল পাস করে গেছেন। সারাক্ষণ মানুষ ক্রয়ক্ষমতার মধ‍্যে হেলথকেয়ার পান। ধনীদের ট‍্যাক্স কমানোর জন‍্য এ বিল তুলে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা চলছে। বাজেট অনুমোদন পায়নি। সরকারি কার্যক্রম বন্ধ ইতিহাসের মধ‍্যে সবচেয়ে লম্বা সময় ধরে। স্ন‍্যাপ প্রোগ্রাম স্থগিত মানে খাদ‍্য কুপন দিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষ পুষ্টিকর খাদ‍্য পেতেন, সে সাহায‍্য বন্ধ হওয়ার পথে। শুরু হলেও দেরি হবে বা সীমিত আকারে চালু হবে, এমন আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি চলছে দেশে। এ সময় মামদানির মতো প্রগ্রেসিভ মানুষদের হাল ধরা জরুরি। ইলেকশনের ঠিক আগে আগে একজন রেসিটোর‍্যান্টের মালিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্ন‍্যাপ প্রোগ্রাম বন্ধ আছে, তারা গরিব মানুষেদের এক বেলা ফ্রি খাবার দেবেন। মামদানি মেয়র হয়ে গেলেও কি এসে সে কাজে ভলান্টিয়ার করবেন?

নিউইয়র্কের সব কমিউনিটিতে মিশে যাওয়া মানুষটা বলেছিলেন, স্বভাবসুলভ হেসে, অবশ‍্যই। ওবামা তাঁকে সাপোর্ট করেছেন। তাঁকে অনেক দূর যেতে হবে।

নভেম্বর ৪ তারিখ আরও কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। ভার্জিনিয়ায় অ্যাবিগেইল স্প্যানবার্গার ইতিহাসের প্রথম নারী গভর্নর নির্বাচিত হয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির, একই পার্টি থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছেন জে জোনস, নিউজার্সির গভর্নর হয়েছেন নিকি শেরিল, ক‍্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে প্রপ ৫০ পাস হয়েছে ৬৪ শতাংশ ভোটে, মানে কংগ্রেসে আরও পাঁচটি আসন পাবেন এ অঙ্গরাজ‍্য থেকে।

মানবতা বেঁচে থাকুক, এই আশায় রইলাম। ইতিহাস মানবিক মানুষদেরই জয়ী করে বারবার।

