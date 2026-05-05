অ্যাসোসিয়েশন অব আইইউবি অ্যালামনাই অস্ট্রেলিয়ার পয়লা বৈশাখ উদ্যাপন
অ্যাসোসিয়েশন অব আইইউবি অ্যালামনাই অস্ট্রেলিয়া ইনক. সিডনিতে এক প্রাণবন্ত ও উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ পয়লা বৈশাখ ১৪৩৩ উদ্যাপন করে। এই আয়োজনে আইইউবি অ্যালামনাই সদস্যদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবার ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বৃহত্তর বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যরা অংশ নেন।
বর্ণিল এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় গত শনিবার, ১৮ বৈশাখ (২ মে ২০২৬), ইংলবার্নের গ্রেগ পারসিভাল কমিউনিটি সেন্টারে। অনুষ্ঠানটি ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা, সাংস্কৃতিক গর্ব এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বেলা ১টা ৪৫ মিনিটে, কচি কণ্ঠশিল্পী ইব্রাহিমের সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর পরিবেশন করা হয় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সংগীত। পরবর্তী সময়ে Acknowledgement of Country প্রদানের মাধ্যমে এই দেশের ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী অভিভাবকদের প্রতি সম্মান জানানো হয়।
সংগঠনের সভাপতি কামরুল হাসান অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানস্থলটি ছিল বর্ণিল সাজসজ্জা, নান্দনিক ব্যানার ও উৎসবধর্মী উপকরণে মনোরমভাবে সজ্জিত, যা পয়লা বৈশাখের প্রকৃত চেতনা ও আবহকে প্রতিফলিত করে।
সাংস্কৃতিক পর্বটি উপস্থাপন করেন কাউসার আখতার (রোজি) ও নুসরাত জাহান। এই পর্বে লাইভ সংগীত, নৃত্যসহ নানা মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল গ্রামবাংলার ‘হাট বাজার’ পুনঃ অভিনয়, যা তরুণ প্রজন্ম সাবরিনা লিরার তত্ত্বাবধানে পরিবেশন করে। পরিবেশনাটি দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক করতালি ও প্রশংসা লাভ করে।
প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্য দেশের স্বাদ ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে অতিথিদের পরিবেশন করা হয় বিভিন্ন ধরনের বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবার, যার মধ্যে ছিল বাহারি ভর্তা, ভাজা মাছ, মিষ্টান্ন ও ফিরনি—যা বাংলা নববর্ষের স্বতন্ত্র স্বাদকে সার্থকভাবে উপস্থাপন করে।
সব বয়সের মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে বিনোদনের আয়োজন করা হয়। উল্লেখযোগ্য আয়োজনের মধ্যে ছিল কিশোর–কিশোরীদের অংশগ্রহণে ঐতিহ্যবাহী ফ্যাশন প্যারেড, পেশাদার শিল্পীদের পরিবেশনা, প্রাণবন্ত সংগীতানুষ্ঠান এবং শিশুদের জন্য আলাদা বিনোদন ব্যবস্থা—যা অনুষ্ঠানটিকে আনন্দঘন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও পরিবারবান্ধব করে তোলে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা, যা সঞ্চালনা করেন উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ফেরদৌস সিদ্দিকী। এ ছাড়া র্যাফল ড্র আয়োজন করে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও উৎসাহ আরও বাড়িয়ে তোলা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক সম্মানিত অতিথি, যার মধ্যে কাউন্সিলর মাসুদ চৌধুরী, কাউন্সিলর ইব্রাহিম মাসুদ খলিল, কাউন্সিলর এলিজা আজাদ রহমান এবং কাউন্সিলর আশিকুর রহমান আশ উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের মধ্যে ড. সাবরিন ফারুকি ও নাঈম আব্দুল্লাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আয়োজনটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন।
পয়লা বৈশাখ উদ্যাপন ২০২৬ সফলভাবে আয়োজনের নেতৃত্ব দেন বর্তমান নির্বাহী কমিটি—
সভাপতি: কামরুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক: বেনজীর হক বাধন
সহসভাপতি: তাসলিমা আহমেদ
সাংগঠনিক সম্পাদক: শাহরিয়ার খান
কোষাধ্যক্ষ: আবদুল্লাহ আল মামুন
এ ছাড়া নির্বাহী কমিটির সদস্য ইমতিয়াজ আহমেদ মল্লিক, নুসরাত জাহান, কাউসার আখতার (রোজি), সাবরিনা আশরাফ চৌধুরী, মারিয়া জান্নাত, মুজাম্মেল হক ইমন, মাহমুদ রহমান, সৈয়দ নাফিস আলতাফ এবং হালিমা নূর অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
এই অনুষ্ঠানটি স্পনসর করে Optimum Build Consultancy এবং AusDream Build & Xpert Finance, এবং আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেন অনুদানদাতা আশিক মাহমুদ।
সমাপনী বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক বেনজীর হক বাধন অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব সদস্য, সমর্থক, স্পনসর, অনুদানদাতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটির দৃশ্যমানতা ও সামাজিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ঐক্য, সহযোগিতা এবং ধারাবাহিক কমিউনিটি সম্পৃক্ততার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
সার্বিকভাবে, এই উদ্যাপনটি ছিল বাংলাদেশি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও কমিউনিটি চেতনার এক উজ্জ্বল প্রতিফলন, যা অস্ট্রেলিয়ার বহুসাংস্কৃতিক সমাজে পয়লা বৈশাখের গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতিকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
