হিমশীতল ফিনল্যান্ডে পিঠামেলা, ছিলেন ফিনিশ সংসদ সদস্য আত্তে কালেভা
হিমশীতল ফিনল্যান্ডের মাটিতে বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উষ্ণতা ছড়িয়ে দিতে রাজধানী হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘পিঠামেলা ২০২৬’। ১৫ নভেম্বর আয়োজিত এ মেলায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পরিণত হয় এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মিলনমেলায়।
বাংলাদেশের গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠাপুলি, দেশীয় খাবার ও বাঙালির চিরায়ত সংস্কৃতির সমাহারে মেলায় সৃষ্টি হয় এক আনন্দঘন পরিবেশ। প্রবাসের ব্যস্ত জীবনে দেশের ঐতিহ্য ও শিকড়ের সঙ্গে নতুন করে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হন উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিনল্যান্ডের সংসদ সদস্য আত্তে কালেভা। তাঁর উপস্থিতি বাংলাদেশি কমিউনিটির এ সাংস্কৃতিক আয়োজনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।
আয়োজকদের পক্ষে বক্তব্য দেন ইমন আহমদ, মহি খান, মোস্তাক সরকার, জিতু ইসলাম, নুরুজ্জামান ভূঁইয়াসহ অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
বক্তারা বলেন, প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সম্প্রীতি, ঐক্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করে।
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আয়োজকদের মতে, পিঠামেলা কেবল খাবারের উৎসব নয়, এটি বাঙালির সংস্কৃতি, আবেগ, ঐতিহ্য ও শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখার একটি প্রয়াস।
সব মিলিয়ে ফিনল্যান্ডের হিমশীতল আবহাওয়ায় পিঠামেলা হয়ে উঠেছিল এক টুকরো বাংলাদেশ, যেখানে পিঠার ঘ্রাণে, মানুষের মিলনে এবং সাংস্কৃতিক আবহে প্রবাসীরা ফিরে পেয়েছেন দেশের চিরচেনা আনন্দ।