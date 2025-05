বন্ধন নাকি অলসতা: কোনটি পরিবার ভাঙার জন্য দায়ী?

“Laziness as a negative term referring to people who do not show an effort corresponding to their abilities and/or prerequisites, and/or the difficulty of the task in question (অলসতা একটি নেতিবাচক শব্দ, যা এমন লোকদের বোঝায়, যারা তাঁদের ক্ষমতা এবং/ অথবা পূর্বশর্তগুলোর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ প্রচেষ্টা দেখান না, এবং/ অথবা প্রশ্নে থাকা কাজের অসুবিধাও দেখান না।)

প্রসঙ্গত, সংবাদপত্রে লেখার জন্য জার্নাল নিবন্ধের (Journal Article) মতো রেফারেন্স দিতে হয় না, তারপরও আমি উল্লেখ করলাম, যাতে সাধারণ মানুষ গবেষণার ধরনের সঙ্গে নিজেদের চিন্তার সমন্বয় করতে পারেন। বিশেষ করে Cultural Heritage (সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য) সম্পর্কিত এজেন্ডা।

আমি ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি, বাংলাদেশিরা অলস জাতি এবং আমাদের এই নিয়ে একধরনের আনন্দ আছে! গল্প, আড্ডায় আমরা এটা নিয়ে আলোচনা–সমালচনা করে সময় পার করতে পছন্দ করি। শুধু তা–ই নয়, আমরা একটি কৌতুক দাঁড় করেছি যে এক বাংলাদেশি বেহেস্তে গেলে আরেকজন টেনে নামায়। এই কৌতুকটা বলতে কারও লজ্জা হয় না, বরং হাতে তালি পড়ে! আমি যেহেতু Heritage (ঐতিহ্য) নিয়া গবেষণা করি, তাই শুরুটা করতে চাই পরিবার নিয়ে।