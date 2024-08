স্বচ্ছ বাতায়ন

যা–ই হোক উনি অবিলম্বে প্রস্থানের ডঙ্কা বাজানোর দরুণ, ৩১–ই আসনখানা পুনরায় শূন্য অবস্থায় রইল। ৩১–এফ সিটের তনুশ্রী এখন মিট মিট হাসছেন আর বারবার আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কিছু একটা বলার অজুহাত খুঁজতেছেন।

আমি: আপনি কি কিছু বলতে চান? (Do you want to say something?)

তনুশ্রী: হুঁ। কী ঘটেছে এখানে? (What’s happened here?)

আমি: কিছুই না। এই সিট নম্বরে একটু গোলমাল হয়েছে।

তনুশ্রী: তো সবার জন্যই গোলমাল হয়েছে? (মিট মিট হাসছে)

আমি: দেখুন, আপনার স্বচ্ছ বাতায়ন কর্তৃক যেহেতু অধিক সূর্যালোকের সমাগম আবির্ভূত হয়েছে, তাই একটু বাড়তি উষ্ণতার প্রয়াসে আপনার পাশের আসনের চাহিদা খানিকটা বর্ধিতই মনে হয়। (মিট মিট হাসছি)

তনুশ্রী: তাই নাকি!! আপনার মন্তব্যের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ।

আমি যে তাকে ভূগোল বোঝানোর চেষ্টা করেছি, তা তিনি খুব নিখুঁতভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছেন। তাই তিনি নিজেকে সংবরণ করতে ব্যর্থ হয়ে, মিট মিট হাসি অট্টহাসিতে রূপান্তরিত হলো।

তনুশ্রী: আপনার সিট নাম্বারে তো আবার গোলমাল হয়নি?

আমি: সম্ববত না। ৩১–ডি আমার সিট, ৩১–ই ফাঁকা আর ৩১–এফ আপনার সিট।

তনুশ্রী: হুঁ, ঠিক ঠিক।

আমি: দেখুন, আমার চার চোখের অন্তরালে ত্রুটিবিচ্যুতির সম্বাবনা নিতান্তই খাটো থাকে।

তনুশ্রী: চার চোখ কীভাবে?

আমি: দুই চোখ বিধাতার করুণার দান, আর বাকি দুই চোখ চশমাদাতার পরীক্ষিত উপাদান।