আঙ্কারায় ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ পালিত

আঙ্কারায় ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ পালিত
বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ‘জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস’ উপলক্ষে ৭ নভেম্বর ২০২৬, আজ শনিবার বাংলাদেশ দূতাবাস, আঙ্কারায় যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়েছে। সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাষ্ট্রদূত মো. আমানুল হক।
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পতাকা উত্তোলন শেষে দূতাবাসের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করা হয় এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করা হয়।
কর্মসূচির পরবর্তী অংশে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। বাণী পাঠ শেষে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্যের ওপর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।
অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মো. আমানুল হক ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, তাঁবেদারি অপশাসন, দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের সেই কঠিন সময়ে ঐক্যবদ্ধ সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশ তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ফিরে পেয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহনশীলতা ও ঐক্যের ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক, ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। পরিশেষে ৭ নভেম্বরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্নীতি, বৈষম্য ও সব ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় কাজ করার পাশাপাশি প্রবাসের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে আঙ্কারার বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।