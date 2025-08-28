দূর পরবাস

অপেক্ষার প্রহর

লেখা:
মাকসুদুর রহমান, টেক্সাস, আমেরিকা
অলংকরণ: আরাফাত করিম

তুমি ভুলে গেছ সেদিনের সে রাত!

কিন্তু আমার মনে আছে, খুউব মনে আছে।

বাইরে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ছিল, ছিল হালকা শীত

আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম আনমনে,

আর তুমি এলে, চুপি চুপি, আমার কাছে

অনেক কাছে! এত কাছে এসেছিলে যে

তোমার নিশ্বাস আমার কপালে পড়ত

তোমার শরীরের উত্তাপ পেতাম আমি,

পেতাম তোমার চুলের ঘ্রাণ আর হালকা ছোঁয়া!

তুমি বলেছিলে তোমায় আরও অনেক কাছে নিতে

কিন্তু পরম আবেশে অবশ ছিল আমার মন।

আর ছিল অনুরাগ, অবিরাম অবহেলার কষ্ট

তুমি রাগ করে, গাল ফুলিয়ে, পা গুটিয়ে বসে ছিলে,

বলেছিলে তুমি আর আসবে না, আর কাছে ডাকবে না,

আমায় ছুঁয়ে দেখবে না, শোনাবে না গান,

লিখবে না কবিতা আমায় নিয়ে আর কোনো দিন!

তুমি কেঁদেছিলে, অনেক কেঁদেছিলে,

কেঁদে কেঁদে বৃষ্টি হয়ে ঝরে ছিলে সারা রাত।

আর আমি? এখনো অপেক্ষায়, বৃষ্টি দেখি যখনই হয়!

