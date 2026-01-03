ইতিহাসের দীর্ঘতম অনাদায়ি ঋণ
আজ থেকে একান্ন বছর আগে উত্তর কোরিয়া তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পশ্চিমের সঙ্গে অর্থনীতি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সুইডেন থেকে ১,০০০ ভলভো গাড়ির অর্ডার দেয়। গাড়িগুলো যথাসময়ে সরবরাহও করা হয়। সেটা ১৯৭৪ সালের কথা। সুইডিশ কোম্পানির সঙ্গে উত্তর কোরিয়া ৭৩ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ১৪৪ মডেলের এক হাজার ভলভো গাড়ি ও অন্যান্য যান্ত্রিক সরঞ্জামের অর্ডার দেয়। তবে উত্তর কোরিয়া এখনো অর্ডারের অর্থ প্রদান না করায় বিগত ৫১ বছরে ঋণের পরিমাণ প্রায় ৩৩০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বলা হয় এই ঋণ ইতিহাসের দীর্ঘতম অনাদায়ি ঋণ।
ওই মডেলের গাড়িগুলো খুবই টেকসই ও গাড়ির বিভিন্ন পার্টস সংগ্রহ এবং সংযোজন খুবই সহজসাধ্য হওয়ায় উত্তর কোরিয়া এখনো গাড়িগুলো ব্যবহার করছে। মার্কিন সাংবাদিক আরবান লেহনার বেশ কয়েক বছর আগে দুই সপ্তাহের উত্তর কোরিয়া ভ্রমণের সময় দ্রুতগতির ভলভো সেডান ব্যবহার করেছিলেন। ভ্রমণকারী ও সাংবাদিকেরা সাধারণত এই গাড়িগুলোতে যাতায়াত করে থাকেন।
সুইডিশ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি বোর্ড উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনকল্পে গাড়ি সরবরাহে সমর্থন করেছিল এবং তারা এখনো নিষ্ঠার সঙ্গে ঋণের সুদ গণনা করে বিল পাঠিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো ঋণ পরিশোধ হয়নি বা উত্তর কোরিয়া ঋণ পরিশোধ করেনি। দীর্ঘ বছর ধরে নৈতিক ও কূটনৈতিক সর্ব পর্যায়ে চেষ্টা করেও ফলপ্রসূ কিছু হয়নি।
উত্তর কোরিয়ার রাস্তায় এখনো ভলভো গাড়িগুলো ঘুরে বেড়ায়! অনেকগুলো সরকারি কর্মকর্তারা ব্যবহার করতেন, কিছু গাড়ি ট্যাক্সি হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। উত্তর কোরিয়ার পুরোনো গাড়ি চালানোর প্রবণতার কারণে সম্ভবত আজও এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৯০-এর দশকে কয়েকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে গাড়িগুলো সফররত বিশিষ্ট কূটনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যগুলোর যানবাহনের যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তর কোরিয়ার অনাদায়ি ঋণ ও তাদের আর্থিক লেনদেনের ইতিহাস বিবেচনা করে বলা যায় যে সুইডেনকে অর্থ ফেরত দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ঋণ এখন প্রায় ৩৩০ মিলিয়ন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে।
সুইডেন এখনো কূটনৈতিক চ্যানেল বজায় রেখে তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য চাপ না দিয়ে বিষয়টিকে জীবন্ত রেখেছে। যদিও উত্তর কোরিয়া ঋণ নিষ্পত্তি করতে চায় এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। সুইডেন সংঘর্ষের পরিবর্তে কূটনীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আপাতত এই ঋণ উত্তর কোরিয়ার জটিল ও বিতর্কিত আর্থিক ইতিহাসের প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে।
উত্তর কোরিয়া এক জটিল আলো–আঁধারির দেশ, ইতিহাসের দীর্ঘতম অনাদায়ি ঋণটি এখনো আলো–আঁধারের মধ্যেই পড়ে আছে।
