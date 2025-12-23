সুইডেনে স্টকহোম ক্লাবের ১০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান
আজ থেকে ১০ বছর আগে সুইডেনপ্রবাসী বাঙালিদের নিয়ে গঠিত হয় স্টকহোম ক্লাব। ক্লাবের অন্যতম লক্ষ্য সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন স্থাপন এবং অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও একাগ্রতা দিয়ে প্রবাসী বাঙালি সমাজের উন্নতি সাধন। সেই সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাংলাদেশি সমাজ ও কৃষ্টিকে তুলে ধরা। ক্লাবটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং সর্ব প্রকার বৈষম্য ও সহিংসতাবিরোধী।
১০ বছর আগে সুইডেনপ্রবাসী বাঙালি সমাজে একের পর এক দেশীয় সমিতি গড়ে ওঠে এবং স্বার্থের সংঘাতে ধসে ভেঙে পড়ে। সেই পটভূমিকায় স্টকহোম ক্লাব এক বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টিতা নিয়ে এগিয়ে গেছে। প্রাথমিক অবস্থায় বিশিষ্ট কয়েকজনের একনিষ্ঠ শ্রম, সময়, সহযোগিতা ও নিষ্ঠায় ক্লাবটি বর্তমানে বাঙালি সমাজের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্টকহোম ক্লাবের পূর্ব নাম ছিল সিনিয়র সিটিজেন ক্লাব। সিনিয়র সিটিজেনরা ৫৫ বছর হলেই বিশেষ বিধিব্যবস্থায় ক্লাবের সদস্য হতে পারেন। তবে আমরা বাঙালিরা যেহেতু ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত সচেতন এবং এই নিয়ে সমাজ, পরিবার ও সংগঠনে ধরে ভাঙন, সে জন্যই ধর্ম ও রাজনৈতিক বিষয়ে তর্ক, আলোচনা–সমালোচনা ক্লাবে কঠোর ভাবে নিষেধ। এই বিধিনিষেধের জন্যই ক্লাবটি সম্প্রীতির পথে এগিয়ে গেছে।
প্রতিবছর ক্লাবে জাঁকজমকভাবে বেশ কয়েটি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, বাংলা নববর্ষ, পিঠা উৎসব, বিভিন্ন জয়ন্তী পালন, বিংগো লত্ত, কেরাম প্রতিযোগিতা, ঈদ পুনর্মিলনী, দূরবর্তী স্থানে পিকনিক ইত্যাদি। বর্তমানে ছোটখাটো একটি লাইব্রেরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
দীর্ঘ ১০ বছরের পথচলায় গত নভেম্বরের ২৯ সোলেন্টুনা স্থানীয় স্টার হেটেলে ক্লাবের ১০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান ও নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন ক্লাবের বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফোরকান। তিনি ক্লাবের পূর্ববর্তী ইতিহাস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এর মধ্যে উপাদেয় ডিনার পরিবেশন করা হয়। ডিনারের ফাঁকে ফাঁকে ও ডিনারের পর স্মৃতিচারণামূলক বক্তব্য দেন ক্লাবের পুরোনো সদস্য মাহফুজ, হারুন চৌধুরী, সাবেক সভাপতি রিফায়েত হোসেন, সাবেক সভাপতি খন্দকার মেজবাহউদ্দিন, বর্তমান সম্পাদক আলী ইন্তয়াজ শান্ত, সাবেক সম্পাদক আবিদ হোসেন, সদস্য লিয়াকত হোসেন প্রমুখ। সানী ও মঞ্জুর সহযোগিতায় লটারির মাধ্যমে পাঁচ হাজার ক্রোনা ও তিন হাজার ক্রোনা মূল্যের দুটি প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সদস্য সীমা গনি ও সহযোগীরা। ক্লাবের সদস্যরা অনুষ্ঠানটি আন্তরিকতার সঙ্গে উপভোগ করেন।