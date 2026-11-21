সিডনিতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া উৎসব
অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া (বাউআআ)-এর বার্ষিক ক্রীড়া উৎসব। সংগঠনটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
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সম্প্রতি সিডনির ম্যাককুয়ারি ফিল্ডস ফিটনেস অ্যান্ড স্পোর্টস সেন্টারে আয়োজিত এ উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রাক্তন শিক্ষার্থী, তাঁদের পরিবার ও শিশু-কিশোরদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এক প্রাণবন্ত মিলনমেলা সৃষ্টি হয়।
দিনব্যাপী এ আয়োজনে ব্যাডমিন্টন, নানা ধরনের মজার খেলা এবং শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা আনন্দে মেতে ওঠেন।