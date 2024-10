‘কুড ডু বেটার’

এই বইয়ের কিছু স্কুল রিপোর্ট ছিল বেশ মজার আবার কিছু রিপোর্টে শিক্ষকেরা সিরিয়াস উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন ছাত্র বা ছাত্রীকে নিয়ে। প্রিন্সেস ডায়ানার রিপোর্ট কার্ডে শিক্ষকের মন্তব্য ‘She must try to be less emotional in her dealings with others’ বহু বছর পর জনপ্রিয় এ প্রিন্সেসের জীবনের সব জটিলতার কারণ যেন দৈবক্রমে জানা ছিল তাঁর এই শিক্ষকের।

বিখ্যাত গায়ক জন লেননের শিক্ষক তাঁর ওপর এতই অসন্তুষ্ট ছিলেন যে লেনন যে বানের জলে ভেসে যাচ্ছেন, তা রিপোর্টে উল্লেখ করতে ভোলেননি। তবে ক্রিয়েটিভ লোকেরা যে এ রকম ছন্নছাড়াই থাকেন যুগে যুগে।